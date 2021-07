La doctora Elisabet Descals és la directora del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès. Regió7 l’entrevista a primera hora del matí al seu despatx en un CAP Bages de Manresa on no hi ha cap signe evident de col·lapse. Li ho demanem a ella.

Hi ha col·lapse a la primària?

En aquests moments, el que hi ha és molta feina. A l’atenció primària, la nostra funció bàsica és cuidar el pacient en tota la seva malaltia i prevenció de salut. Això no ho podem deixar de fer, però se’ns hi afegeix que tenim una epidèmia –en aquests moments estem sobrevivint la cinquena onada–, més la vacunació. Més que estar col·lapsats, el que tenim és molta feina. A més a més, estem en situació de plenes vacances. Venim d’una pandèmia que fa molts mesos que dura i la gent necessita fer vacances, i per preservar això ens hem hagut de reorganitzar.

Semblava que la situació permetia que el personal fes vacances, però s’ha complicat tot.

Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que ens hem d’adaptar dia rere dia i, així com la primera onada ens va agafar desprevinguts i va ser un fer el que puguem, en aquests moments estem en una cinquena onada, ja n’hem passat quatre i ja sabem què vol dir. El que passa és que és una onada que no ens esperàvem que fos tan brusca, i el fet que ja hi ha gent que té les vacances donades o que les està gaudint, i que no tirarem enrere perquè tothom les ha de gaudir, comporta que els equips s’hagin hagut de reorganitzar. El fet que la cinquena onada hagi estat amb gent jove, que, en general, és gent amb salut i poca patologia de base, ha fet que la pressió màxima dels equips d’atenció primària estigui al taulell, sobretot perquè la gent té molts dubtes, preguntes, trucades telefòniques. No per la gravetat de la clínica amb què venen els pacients. El problema és que, com que s’està estenent tan ràpidament, perquè el 90% de la gent positiva ja sabem que té la variant delta, que és molt més contagiosa que les que havien arribat fins ara, vol dir que els positius són gent jove amb poca clínica però que n’hi ha molts, i això sí que té una afectació important en els equips per poder-ho gestionar. I aquests nanos joves tenen famílies: tenen pares, tenen avis, tenen tiets, que són gent de 40, 50, 60 anys. Aquí és on tenim el gran perill, perquè si agafen la covid i no estan vacunats, són els que acabaran anant a l’UCI, tot i que la que hi ha en aquests moments ja és més jove. Abans parlàvem de gent de 50 i 60 anys i en aquests moments ha anat baixant i ja hi tenim gent de 40 anys.

La vacunació és bàsica.

Per això estem abocadíssims a la de les persones de més de 40 anys. És una prioritat. Aquí crec que s’ha de posar molt en valor la feina que estan fent els equips de primària. En aquests moments, majoritàriament, s’ha fet en els punts de vacunació massiva que tenim al Palau Firal i a l’Hotel d’Entitats de Berga. Al Palau Firal, la setmana passada vam arribar a la dosi 100.000 des del començament de la campanya de vacunació i normalment tenim una capacitat per arribar a posar 20.000 vacunes a la setmana. Depèn de les que ens arribin. Això per una banda i, per l’altra, a les persones que, pel que sigui, els és complicat arribar al punt de vacunació massiva, des dels equips d’atenció primària els estem vacunant. És a dir, que fan una vacunació més planificada. Quina diferència hi ha entre aquesta onada i les anteriors?

La característica que ha tingut és que és en qüestió de dies hem passat del zero al tot. Aquesta és la importància de la cinquena onada, que, a banda que no ens ho esperàvem, ha estat com una explosió. I vam arribar a un punt, fa quatre o cinc dies, que una persona n’infectava nou o deu. Això només havia passat amb pics molt alts i era gradual.

La combinació dels elements que cita fa que sigui el moment més complex pel que fa a la gestió de tot plegat?

No diria que «més» perquè cada onada ha tingut la seva complexitat. La primera ens va enganxar tan desprevinguts... No sabíem a què estàvem jugant i va ser un moment molt estressant. A més a més, ens va afectar a molts professionals, que és el que va fer que el sistema sanitari estigués tan en perill. De 15 centres de primària que tenim nosaltres normalment oberts, ens vam quedar amb 8 perquè no teníem professionals.

Tenen afectats ara?

En tenim, però pocs. Tres o quatre. El que passa és que en aquests moments els contactes estrets dels casos positius, si estan ben vacunats, poden seguir treballant. Aquí ja hi ha una gran diferència. En les altres onades, si no estaves ben vacunat, havies d’anar a casa a fer la quarantena com a contacte estret. En aquests moments els protocols ens diuen que si estàs vacunat amb la pauta corresponent, pots seguir treballant fent les PCR de control que et demanin.

Als CAP hi havia normalitat abans de la cinquena onada?

Sí, però s’ha endreçat una mica tot. Abans de la pandèmia era tot presencial i la pandèmia ens ha ajudat a convertir part d’aquestes visites presencials en no presencials amb una e-consulta o una trucada. Ara hem de trobar l’equilibri, que és el que intentàvem recuperar en la postpandèmia. Que la gent que tingui necessitat de venir pugui venir per recuperar el control de la cronicitat de la població. Això no s’ha de perdre perquè, si no, la població amb malalties cròniques es descompensa i arriben pacients a urgències amb una diabetis descompensada, amb una insuficiència cardíaca descompensada. En aquests moments, a l’atenció primària ho estem fent tot per evitar això. En aquest sentit, faria una apel·lació a la responsabilitat comunitària de la població que, donada la situació que tenim de pandèmia i que els equips no estan en els seus màxims perquè hi ha vacances, vagin al CAP quan realment sigui necessari.

Com es presenta l’estiu?

Es presenta complicat en el sentit que la feina no ens baixarà, encara que hi hagi algú que marxi del seu municipi, per les tres raons que et dic, perquè estem fent cronicitat, vacunació i en plena quinta onada. Haurem de veure si les mesures que Salut Pública i el conseller han publicat tenen un impacte positiu.

Què s’ha fet bé i què s’ha fet malament, tenint en compte la situació en què ens trobem?

És difícil de dir. Després de passar les quatre onades i ara la cinquena, en què tothom s’hi ha deixat la pell, penso que no és just dir que s’han fet coses malament. Segur que n’hi ha que es podrien haver fet millor, però, donada la situació i el punt en el qual estem ara, no ens queda res més per fer que tirar endavant per afrontar aquesta cinquena onada i ajudar perquè ens en sortim entre tots, animar la gent i felicitar els professionals, que sempre hi són.