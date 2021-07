Una de les portes d’entrada a Manresa per a les persones que utilitzen el transport públic és l’estació d’autobusos, veïna de l’estació Manresa Alta dels FGC. Es tracta d’unes instal·lacions de la Generalitat que té en concessió Transports Castellà SA des del 1998, amb una durada de 50 anys. Aquesta carta de presentació la caracteritzen des de fa temps la deixadesa i la brutícia de l’entorn, i el pèssim estat de la calçada.

L’estació està situada entre la carretera de Vic i la de Santpedor, per on hi ha un dels accessos. L’altre és pel carrer de la Maternitat d’Elna. A peu, també s’hi pot arribar per unes escales que hi ha al carrer de Sant Antoni Maria Claret, on hi ha un semàfor en un pas de vianants per arribar a les escales tapades per una figuera. Anant a peu, per la carretera de Santpedor cal anar amb compte perquè hi ha un tros de la vorera que patina molt. El pas de vianants que hi ha a l’interior de l’estació per travessar d’una banda a l’altra està pràcticament despintat del tot.

La brutícia s’acumula per les raconades i a les herbes que surten pels marges, que ningú no s’ha encarregat d’eliminar. D’altra banda, en general, la vegetació de l’indret està totalment abandonada. Un exemple és la tanca vegetal que hi ha al costat de la vorera, que n’ocupa un tros.

Un punt i a part mereix l’estat de la calçada. Hi ha dos punts en concret on està molt malament. El primer és just al davant de la mitjana que separa els dos carrils, venint per la carretera de Santpedor. Està enfonsada i amb llambordes aixecades. L’altre és per la banda de la Maternitat d’Elna, on està molt enfonsada. En el primer cas, aquest diari ja se’n va fer ressò fa setmanes, però no s’hi ha fet res.

La Generalitat informa que «el manteniment ordinari de l’espai del recinte de l’estació és de la concessionària. Les actuacions de millora o rehabilitació d’elements de l’estació com a conseqüència del pas del temps s’executen des del departament [de Territori]. L’espai de l’estació delimita amb l’espai públic municipal i amb l’estació dels FGC. Si en aquest entorn es detecta que cal alguna reparació i/o millora, Generalitat i Ajuntament estudien i treballen conjuntament en el tema per establir les solucions adients i a qui correspon aplicar-les». Es nota que fa temps que no n’estudien.