La càmera instal·lada a l’accés a l’illa de vianants de les Escodines, que va entrar en funcionament el 30 de març, encara no sanciona els vehicles que hi passin sense l’autorització pertinent, que només tindran els veïns inclosos en l’esmentada illa de vianants.

Inicialment, la regulació amb fotomultes a imitació de la dels carrers de Sobrerroca, Alfons XII i plaça Gispert havia de començar a sancionar l’1 de juny, però es va ajornar per atendre les demandes dels veïns. El 14 de juny l’Ajuntament va fer saber que entraria en vigor el 15 de juliol «amb l’objectiu de donar temps als residents dels nous carrers i habitatges permesos a fer la sol·licitud a l’Ajuntament i enllestir la nova senyalització». Ahir, va informar que, finalment, ho farà la setmana de 26 de juliol, ja que no hi ha hagut prou temps perquè el veïnat faci els tràmits. Va advertir que la Policia Local hi és presencialment per fer complir la regulació.