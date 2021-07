El voluminós treball realitzat per la interventora municipal, Mariona Ribera, en forma d’informes de control de l’Ajuntament de Manresa va centrar la major part del ple d’abril. Els grups de l’oposició van aprofitar per alertar públicament de les múltiples incidències que reflectien sobre el funcionament administratiu i per expressar la seva preocupació.

En el ple de juliol s'ha donat compte de la resolució de l’alcalde Marc Aloy sobre formalització d’un Pla d’Acció per resoldre aquestes incidències.

El passat 15 d’abril, la Interventora municipal va donar compte al ple municipal de l’informe anual que recull els resultats del control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament de Manresa i els ens dependents.

Vist l’informe de la Interventora, l’alcalde ha formalitzat el corresponent Pla d’Acció que contempla les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments detectats.

El govern d’ERC i Junts per Manresa va ser deixar clar que no hi havia ni una il·legalitat, però sí marge de millora de gestió i que bona part de les incidències ja havien estat resoltes. L’oposició va explicar que del que s’estava parlant era de factures sense contracte previ, situacions que dificultaven que la Intervenció pogués fer el necessari seguiment, la no comprovació d’aplicació de tarifes, el no respecte de terminis estipulats, problemes amb les notificacions i manca de criteris objectivables. També la no presentació de documentació justificativa per part de concessions i la no realització d’arqueigs de màquines de recaptació. Aspectes que consideraven greus i que s’havien de resoldre de forma urgent.

El Pla d’Acció s’ha elaborat en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l’informe resum al ple i conté les mesures de correcció adoptades, el responsable d’implementar-les i el calendari d’actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Corporació com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les que exerceixi la tutela.

El Pla d’Acció preveu, per exemple, pel que fa a la concessió de la zona blava i l’aparcament de la Reforma demanar a Eysa que compleixi els terminis establerts per tal de poder registrar adequadament el resultat de les liquidacions anuals en els comptes municipals.

A més, cal establir un sistema d’inspecció que permeti portar a terme controls periòdics de la recaptació de les màquines expenedores de la zona blava i adoptar mecanismes per controlar l’aplicació de les tarifes aprovades.