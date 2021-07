El Servei d’Urgències de la Fundació Althaia ha registrat els darrers dies un increment de la demanda assistencial de gairebé el 20%. Aquesta situació ha arribat a generar esperes de quatre i cinc hores per ser atès, tot i que fonts d’Althaia subratllen que el triatge permet accelerar l’atenció en els casos més greus.

Aquest augment es deu a una major afluència de pacients afectats per la covid-19, conseqüència de la cinquena onada de la pandèmia, i també de malalts crònics amb pluripatologia que necessiten un temps d’atenció llarg per part dels professionals.

Fonts d’Althaia han explicat que aquesta situació pot generar, en alguns moments, dificultats en la gestió d’espais i fer augmentar el temps d’espera dels pacients que acudeixen a Urgències.

Segons la fundació sanitària, el treball en xarxa amb altres recursos assistencials del territori, com el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) o Sant Andreu Salut, i també amb recursos propis com la Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHAD), esdevenen fonamentals per millorar l’atenció dels pacients en el recurs que li és més adient.

En aquest sentit, Althaia recorda la necessitat de fer un ús responsable de recursos assistencials com el d’Urgències i només acudir-hi quan sigui necessari. Aquesta necessitat és especialment important en un moment de creixement de casos d’infecció per coronavirus i, també, d’increment de la demanda de persones a les quals se’ls pot haver descompensat la dolença crònica que pateixen i que han vist com les mesures de seguretat a causa de l’epidèmia han alterat les pautes de seguiment que mantenien abans de la crisi sanitària.