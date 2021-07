Fem Manresa presenta al ple municipal una proposició per demanar l’adhesió de l’ajuntament a la campanya internacional cubana “Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida”, que té per objectiu fer una aportació econòmica al projecte que el Fons Català de Cooperació fa amb aquesta finalitat. L’objectiu de la campanya és aconseguir recursos per comprar les xeringues necessàries per a la vacunació de la població cubana.

La moció explica que la República de Cuba compta amb un sistema públic de salut i una indústria farmacèutica nacional, ha aconseguit crear un conjunt de vacunes eficaces contra el virus. I tot i ser un país bloquejat econòmicament, comercialment i financerament pels Estats Units d’Amèrica, ha gestionat la crisi provocada per la covid-19 "d'una manera excepcional".

Però amb l’arribada de la covid-19 i el bloqueig de fronteres posterior, els viatges de turistes a Cuba es van desplomar i l'illa va perdre una important font de divises, necessàries per poder realitzar comerç internacional. És per aquest motiu que Cuba fa una crida per demanar suport per l'adquisició de les xeringues per immunitzar la seva població.

Manresa forma part del Fons Català de Cooperació i en la moció s'explica que la ciutat ha demostrat apostar en altres ocasions per la cooperació nacional i internacional. "I per això ara, amb el bloqueig que pateix la República Cubana, es vol tornar a demostrar aquesta solidaritat internacional", afirma.