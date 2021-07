L’any 2020 es van estrenar els Esmorzars Modernistes, una proposta organitzada conjuntament entre la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'Hotelet Casa Padró, que consistia en un esmorzar a la terrassa de l’Hotelet, seguit d’una visita guiada pel modernisme manresà. La proposta va tenir tan bona acollida que es van haver de programar més sessions de les previstes inicialment. Per aquest motiu aquest 2021 es reprogramen tres sessions més, els dies 23 de juliol, 27 d’agost i 10 de setembre.

La capacitat actual de l'activitat serà limitada a un màxim de 10 persones per tal de respectar les mesures de seguretat de la covid-19. Els Esmorzars Modernistes tindran una durada de dues hores i mitja, aproximadament. L'inici de l'experiència serà a les 10 del matí al terrat de l'Hotelet Casa Padró i finalitzarà a 2/4 d'1 del migdia a la Seu. El preu de l'experiència és de 12 euros per persona. La reserva d'entrades es pot fer a través de la web de Manresa Turisme.

La proposta, pensada tant per a turistes com per a ciutadans de Manresa que vulguin conèixer millor la seva ciutat, té com a objectiu potenciar el turisme, la gastronomia i el teixit econòmic local.