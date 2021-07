La demanda per estudiar un grau a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) el curs 2021-2022 ha crescut. Les titulacions de grau que ofereix el centre omplen totes les places ofertes en la primera assignació.

Seguint la tendència dels cursos anteriors, enguany ha augmentat un 17% la demanada dels estudis de l’EPSEM de la UPC i ha pujat la nota de tall per a tots els estudis de grau que s’imparteixen al centre.

Hi ha 60 estudiants assignats al grau en Enginyeria d’Automoció, amb 50 places ofertes i una nota de tall de 9,946. El grau en Enginyeria de Sistemes TIC, pel qual s’ofereixen 40 places i té una nota de tall de 6,828, hi ha 45 estudiants assignats. En la resta dels graus de l’Escola, amb una entrada comuna de 180 places i una nota de tall de 5,244, hi ha assignats 200 estudiants.

La demanda total per a aquests estudis ha estat de 443 sol·licituds per al grau en Enginyeria d’Automoció, 181 per al grau en Enginyeria de Sistemes TIC i 476 per a l’entrada comuna de la resta de graus.

L’EPSEM passa per un bon moment i ha consolidat els estudis que s’hi ofereixen.