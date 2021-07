Només Fem Manresa, que presentava la proposició, i el PSC van votar a favor de fer una aportació econòmica al projecte que el Fons Català de Cooperació té per a l’adquisició de xeringues per vacunar contra la covid la població cubana.

El govern d’ERC i JxM va argumentar errors en la moció presentada fruit d’haver-se copiat fragments que no pertocaven i va afegir que si Fem rebutjava que el govern esmenés les mocions que presentava l’alternativa que tenia per aprovar-les era per treballar-les conjuntament i amb temps suficient. Ciutadans va rebutjar frontalment votar a favor d’una moció redactada obviant que Cuba és una dictadura i les penalitats que el poble cubà ha de suportar.

Fem va replicar que hi havia qui votaria en contra de la moció sent del mateix partit que havia votat a favor en altres poblacions. El govern va respondre que això segurament havia passat perquè s’ho havien treballat millor.

El PSC va pregar que si l’enfrontament polític impossibilitava l’acord es trobés una altra via per tenir les xeringues.