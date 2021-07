El ple municipal va aprovar per unanimitat transferir a l’empresa municipal Forum 229.000 euros per a l’adquisició de deu habitatges que l’Ajuntament de Manresa destinarà a ampliar el parc d’habitatge social i d’emergència.

El regidor d’Hisenda i primer tinent d’alcalde, Valentí Junyent, va explicar que els diners serviran perquè Forum exerceixi el dret de tanteig i retracte, que permet a l’Ajuntament tenir dret de compra preferent en l’adquisició d’immobles.

Junyent va explicar que aquests habitatges s’incorporaran als actius de Forum. Els 229.000 euros provenen del superàvit de l’Ajuntament de l’any 2020, del qual encara queden 153.471 euros.

La presidenta del grup municipal de Fem Manresa, Gemma Boix, va afirmar que la constatació que Manresa té un problema greu amb el tema de l’habitatge és una de les poques temàtiques en què els diferents grups municipals es podrien arribar a posar d’acord, tot i que això canviaria a l’hora de decidir com posar-hi solució, perquè uns grups serien partidaris de polítiques més conservadores, i ells, de prioritzar la concepció de l’habitatge com un bé social.

Boix va celebrar que l’equip de govern d’ERC i JxM es comencés a «posar les piles» per articular mesures que permetin pal·liar les greus mancances d’accés a l’habitatge. Boix va subratllar que «feia anys que no passava en aquesta ciutat que es comprin habitatges no per enderrocar i fer places o obres urbanístiques sinó per posar-los a disposició de les veïnes».

D’altra banda, es va mostrar crítica amb la manca d’informació del procés, que, des del punt de vista de Fem, s’havia produït.

Tot seguit, el portaveu del PSC, Felip González, va recordar que tot i que el seu grup havia demanat en aquella mateixa sala un pla de xoc en el tema de l’habitatge i la proposta no havia estat acceptada, les diverses accions en matèria d’habitatge que s’havien donat a conèixer durant les darreres setmanes demostraven que s’anava en aquesta direcció.

El regidor d’Habitatge, Jamaa Mbarki, va afirmar que l’operació es realitzava perquè es tractaven d’«ofertes molt avantatjoses» i que els diners es transferien a Forum «per agilitat». Pel que fa a Fem Manresa, el regidor va dir que s’havia volgut actuar amb discreció fins tenir l’operació finalitzada. Fem va replicar dient que quan se’ls demanava el vot era ara, així que havien de tenir prou informació per decidir.

L’Ajuntament té interès per formalitzar l’adquisició d’habitatges pel sistema de tanteig i retracte o aprofitant ofertes avantatjoses d’entitats financeres, el que podria arribar a triplicar els quatre habitatges d’emergència que hi ha ara per donar resposta a situacions d’urgència.