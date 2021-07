Més de 600 persones han sortit aquest dissabte d’Artés a les 7 del matí per acompanyar a Jordi Turull en un tram més de la seva Travessa per la Llibertat, el recorregut que uneix Portbou amb Arnes en 15 dies. Després d’una llarga caminada, Turull ha acabat fonent-se amb una abraçada amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha visitat Manresa per primera vegada des que té el càrrec.

La visita d’Aragonès ha coincidit amb l’arribada de Jordi Turull a la capital bagenca, però abans el president de la Generalitat ha visitat la mesquita Al-Fath conjuntament amb la delegada del Govern de la Catalunya Central, Rosa Vestit, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. En aquesta visita, Aragonès ha subratllat que “ha estat una trobada amb diferents entitats que ens ha servit per apuntar temes que són comuns a tot el territori en matèria de la dificultat per la tramitació administrativa, així com temes laborals”. Assumptes que Aragonès ha explicat que “encaixen perfectament amb les línies de treball que tenim com a govern”.

En la sortida d’Aragonès de la mesquita i de camí cap a la plaça Sant Domènec, la comitiva s'ha aturat a la plaça de l’Ajuntament sota l’atenta mirada dels ciutadans que estaven al mercat o a les terrasses, i el president ha aprofitat per intercanviar opinions amb alguns manresans. El sol amenaçava la curta caminada des de la plaça de l’Ajuntament fins a plaça Sant Domènec.

Aragonès i Turull es retroben

Sota crits d’“Independència”, el President i Turull s’han abraçat a Crist Rei, envoltats per una marea de samarretes blaves i amb la complicitat d’una ombra que donava treva a la calor. Després de la rebuda, la travessa ha desembocat a una plaça Sant Domènec on ja hi havia gent esperant amb cartells, estelades i amb una filera de persones que sostenien cadascú una lletra per formar la paraula “Llibertat”.

Ja sense Pere Aragonès, l’alcalde de Manresa i l’exconseller Turull han fet un petit parlament davant la munió repartida per la plaça Sant Domènec. Tot i ser a l’aire lliure, s'ha recordat als assistents que es deixessin posada la mascareta. “Els herois no som pas nosaltres, mai ha estat la nostra intenció. Si aconseguim la independència no serà cosa de dues o tres persones, sinó del poble, de vosaltres”, va clamar Turull davant els aplaudiments de la gent. Turull també va voler agrair “l’escalf dels bagencs. Després d’estar a Lledoners, puc dir que ens heu fet molt costat”. Aloy ha volgut tenir un gest amb algunes de les persones que sempre han estat al costat dels presos, com “la Dolors, que té 90 anys i no ha fallat cap dia”. Hi ha hagut també paraules per la també bagenca Anna Gabriel. “Fins que no sigui aquí, a casa, no pararem. Aquesta marxa també és pels polítics exiliats”.

Una travessa multitudinària

Després de la sortida d’Artés, la marxa ha passat per Navarcles, on els han rebut els gegants del poble, i també per Sant Fruitós i Viladordis. “Hem calculat que hi havia més d’un miler de persones”, va explicar Ramon Creus, un dels organitzadors. “Ha vingut força gent de Barcelona i d’altres poblacions. Estic content perquè hem ofert tres punts d’avituallament amb Navarcles, Sant Fruitós i Viladordis.”

La marxa també ha comptat amb el seguiment d’uns drons que van fer fotos de la travessa. Creus recollia la sorpresa de Turull, que “encara no havia vist que ho fessin en cap dels trajectes i li ha agradat molt.”

Aquest diumenge a les 7 del matí, es reprendrà la Travessa amb el tram de més distància i un dels més durs.