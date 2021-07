Sor Lucia Caram es va trobar el 24 de juny passat amb el Sant Pare en una audiència privada al Vaticà, tal com va informar aquest diari l’endemà. Tot i que la conversa es va centrar en els projectes impulsats per la monja per ajudar els més desafavorits, també van parlar de la possible visita del Papa a Manresa l’any vinent. Demanada en concret sobre aquest tema, Caram ha fet saber a Regió7 que «no em va donar cap esperança que vindria a Manresa».

El 2022, com és sabut, Manresa commemorarà els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a la ciutat, on va completar la seva transformació i va escriure els Exercicis Espirituals. Tenint en compte l’efemèride, que sant Ignasi va ser el fundador de la Companyia de Jesús i que el Papa és jesuïta i no ha estat mai a la Cova, semblava que s’havia produït una alineació de tots els astres per propiciar la visita del pontífex a Manresa, on ha estat convidat des de diverses instàncies, començant per l’Ajuntament i la Cova, que el van anar a visitar directament a Roma, i acabant pel cardenal Juan José Omella, amic seu. Però no. Segons Caram, el motiu principal per no venir és que la visita trencaria la seva filosofia d’anar només als llocs on la seva presència sigui necessària perquè s’hi viuen situacions de conflicte o necessitat.

La plataforma d’aliments tancarà a l’agost i donarà ajuda extra als usuaris per poder-ho fer

Aquest estiu, la plataforma d’aliments de Manresa tancarà a l’agost, cosa que no va fer l’any passat. Enguany s’ha fet pensant en donar un respir als voluntaris. Per garantir el servei a les persones que en depenen se’ls lliuraran ajudes alimentàries extra durant aquest mes que els pugui allargar la subsistència fins al setembre. La plataforma atén més de 2.000 famílies, que són més de 7.500 persones. Aquest dilluns hi torna a haver repartiment al local de la carretera de Vic i ahir els voluntaris treballaven fent lots per repartir. Caram explicava amb molta preocupació que la situació, lluny de millorar, cada cop és pitjor.