La Fundació Althaia participa des d’aquesta setmana en un programa pilot per detectar pacients infectats per VIH al Servei d’Urgències. Es tracta d’un projecte impulsat per la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE) en el qual participen 10 hospitals catalans i que té per objectiu reduir l’infradiagnòstic i el diagnòstic tardà d’aquesta malaltia. Segons un estudi fet a Althaia entre els anys 2013 i 2018, calen entre 6 i 8 visites entre que es presenten factors de risc i que es diagnostica el VIH i en un 44% dels casos es produeix un diagnòstic tardà. Això fa que l’inici del tractament es retardi i que, mentre la persona no sap que és portadora del virus, pugui continuar propagant-lo.

Aquest programa, que porta per nom ‘Urgències VIHGILA’, pretén millorar la formació dels metges i infermeres d'urgències respecte a aquest problema, incrementar la sensibilitat cap a la detecció de nous diagnòstics i fomentar la participació activa dels serveis d’urgències en el diagnòstic de la infecció per VIH.

Per això, es recomana que des d’urgències es demani una serologia de VIH si existeixen certes sospites com una infecció de transmissió sexual, profilaxi post-exposició o síndrome mononucleòsica, entre altres factors. El projecte implica tant el mateix servei d’Urgències com els de Medicina Interna i Laboratori, amb un paper molt destacat de l’equip d’infermeria. Així, en cas que es detecti algun cas positiu es deriva la persona a la infermera gestora de casos de la Unitat de Malalties Infeccioses d’Althaia per tal que pugui iniciar el tractament i fer el seguiment assistencial.

El nou programa es desenvoluparà durant 12 mesos en 10 hospitals catalans que actualitzaran setmanalment les dades de les serologies realitzades a urgències i el seu resultat, així com el motiu de consulta dels pacients que motiven la sol·licitud d'aquestes serologies. L’objectiu és analitzar si el programa s’està implementant correctament i veure si els pacients estan d’acord en realitzar-se la prova que determini si hi ha o no infecció.

Importància del diagnòstic precoç

El diagnòstic precoç de VIH permet accedir abans al tractament i, per tant, gaudir d’una millor qualitat de vida, al mateix temps que es redueix de forma significativa la possibilitat de transmetre el virus a altres persones. Cal tenir en compte que el tractament permet que la càrrega viral detectable en sang sigui inapreciable i, segons demostres els estudis, en aquest estadi no es pot encomanar. Per tant, si s’aconsegueix tenir el màxim de pacients diagnosticats, tractats i amb càrregues virals indetectables es podrà aconseguir frenar la transmissió del virus.

A l’Estat espanyol, gairebé 150.000 persones viuen amb el VIH i cada anys es diagnostiquen al voltant de 4.000 casos nous. Però a més, es calcula que al voltant de 20.000 persones estan infectades i no ho saben, el que representa una font de transmissió de la malaltia.

La falta de diagnòstic suposa perdre oportunitats terapèutiques i qualitat de vida. Segons l’estudi fet a Althaia, en un 44% dels casos aquest diagnòstic és tardà, malgrat que tots els pacients diagnosticats durant els 5 anys investigats tenien al seu historial clínic un factor de risc o un indicador clínic d'una possible infecció per VIH abans que es diagnostiqués de forma definitiva.

Aquest retard en el diagnòstic augmenta la transmissió del virus, la morbimortalitat i la despesa sanitària.

Punt a Manresa per fer les proves del VIH

Des del setembre passat Manresa disposa d’un punt on es fan proves gratuïtes de VIH de manera anònima i confidencial. Es tracta d’un servei de l’Ajuntament de Manresa, gestionat per l’ONG Actuavallès, que s’ofereix cada dimarts de 15.30 a 18.30 hores a l’Edifici Infants (Ctra. De Vic, 16). En cas que es detecti un positiu, també es deriva a la Unitat de Malalties Infeccioses d’Althaia.