Maria Dedéu regentava la pastisseria Bandarra, que era al carrer d’Abat Oliba de Manresa. Després de la pandèmia va decidir traslladar-se al mercat. Un local que dona color al recinte amb els seus pastissos decorats i personalitzats.

Passes de ser al mig de Manresa a obrir una parada al mercat municipal.

Sí. Em surt molt més a compte. No tinc ningú contractat i no he de pagar un preu estratosfèric per tenir-hi el negoci.

És una parada poc comuna als mercats tradicionals.

Gens comuna. És un producte diferent però que entra molt pels ulls. La gent ve a comprar, i de cop passa per davant i veu els pastissos i les galetes, i això atrau molt.

S’aconsegueix una fidelitat en el client amb un producte així?

Tinc clients fixos però també molts de puntuals. Però el que també és cert és que el 90% del que venc són encàrrecs que tinc a través de les xarxes socials. És també una bona estratègia perquè la gent vingui fins aquí i expliqui a altra gent que hi ha aquesta parada al mercat.

Quines millores proposaria en l’àmbit general?

Crec que és vital que s’inverteixi més en publicitat, tant a les xarxes socials com en altres plataformes. A més a més, és un mercat que està renovat a mitges. Li falta una repassada perquè tingui un altre aspecte més adequat als temps d’ara. I això crec que l’Ajuntament hauria de veure-ho i invertir-hi.