Sergi Gamisans és el paradista més nou de Puigmercadal. Només fa dos mesos que hi és. Ha obert una fleca, en substitució de la que ja hi havia i que va tancar.

És molt jove. Per què decideix ser paradista?

Vaig treballar molts anys com a cambrer i ja n’estava cansat. Quan ens vam haver de confinar vaig sumar-me a la gent que va aprendre a fer pa i resulta que ho he acabat convertint en la meva professió. Em van dir que el forn del mercat tancava i vaig aprofitar per iniciar aquest nou projecte.

Què cal fer perquè millori la situació del mercat?

Promoció i més promoció. Avui en dia amb les xarxes socials es pot impulsar una iniciativa i crec que això és clau per a la joventut. Cal fer alguna cosa perquè els més joves comprin al mercat, i crec que és possible, només cal que es faci una aposta forta per aquest nou públic que pot revitalitzar el mercat.

Tens una bona projecció de futur?

No és fàcil, però jo crec que sí. En dos mesos ja tinc alguns clients que venen molt sovint i penso que puc acabar oferint coses que atreguin el client. L’important és fer-ho amb il·lusió i en tinc molta.

Prefereixes la clientela del bar o del mercat?

La veritat és que al bar tot és més fred i impersonal. Aquí tu coneixes el teu producte i pots aconsellar la gent. La coneixes pel nom i es crea un caliu molt més bonic.