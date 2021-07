El PSC comença avui un cicle de xerrades amb dos convidats que són un referent del municipalisme a Catalunya, Jordi Valls, alcalde de Manresa del 1995 al 2006, i Jordi Hereu, alcalde de Barcelona del 2006 al 2011. Ambdós oferiran la seva experiència i bagatge en l’acte que porta per títol: «Els municipis i la gestió de l’endemà de la pandèmia».

L’acte tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a la sala d’actes de l’edifici dels sindicats (passeig de Pere III, 60), i donarà el tret de sortida a tot un seguit de xerrades emmarcades amb el títol «La Manresa davant el canvi de cicle: una sortida progressista», que, de forma periòdica, s’oferirà per interpretar claus de present i futur sobre diversos àmbits d’interès per a la ciutat. El primer secretari del PSC de Manresa, Anjo Valentí, manifesta que «volem analitzar, reflexionar i debatre conjuntament propostes des d’una òptica progressista i transformadora per a la ciutat».