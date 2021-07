Àngels Grané és una manresana que l’any passat va decidir muntar una parada de productes del territori al mercat de Puigmercadal. Des de vins fins a iogurts, fruits secs i pasta. Creu que cada inconvenient que algú trobi a un mercat té el seu argument a favor.

Quines sensacions té vers la seva parada passat un any?

He començat de zero. No tenia clients. Crec que és molt important tenir una bona relació amb ells. Per això em fa por no reconèixer-los sense mascareta quan no calgui dur-la. Jo els he conegut només veient els seus ulls.

Ha aconseguit una clientela fixa?

Per sort, sí. A més, és curiós perquè són persones de totes les edats. Hi ha joves que també van al mercat. Estic molt contenta amb els meus clients.

Què la va impulsar a fer-se paradista?

Jo volia donar un tracte diferent al client. Per a mi una persona que ve a comprar un iogurt és igual de bona que una altra que es gasta 50 euros. El tracte serà igual de bo i personalitzat, i això als supermercats no ho pots donar ni tampoc rebre.

Hi ha gent que no va als mercats per una qüestió de temps i diners.

Que el producte de mercat és més car que el de supermercat no és del tot cert. Pel que fa al temps, potser t’hi estaràs una hora més, però crec que l’ambient i la qualitat del producte compensen aquesta hora de més que dedicaràs a comprar.