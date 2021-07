L’únic mercat municipal de Manresa, el de Puigmercadal, sembla sortir de l’atzucac en què es trobava fa uns anys, però a un ritme molt lent. Els paradistes no acaben de veure la llum al final del túnel i reclamen a l’Ajuntament una aposta més contundent, tant per a l’interior del recinte com per al conjunt del barri, amb l’objectiu de fer-lo més atractiu per als clients potencials.

«Això ja no serà mai més el que havia estat fa trenta anys». Ho diu Pilar Muñoz, paradista al mercat des que aquest va obrir portes. El que diu Muñoz té lògica si es té en compte que l’oferta de productes i supermercats és molt més gran ara que trenta anys enrere. També ha augmentat el ritme de vida de la gent, que ja no té tant temps per passar un matí al mercat i s’estima més comprar ràpidament en un supermercat.

És per aquest motiu que la majoria de paradistes lamenten la lentitud amb què l’Ajuntament intenta salvar el mercat. Creuen que cal invertir més esforços en la seva promoció, sobretot pel que fa al públic més jove. «Els clients de tota la vida són fidels al mercat, però cal que la joventut tasti el pollastre d’aquí i vegi que val la pena canviar els seus hàbits de consum», diu Víctor Rodríguez, de la carnisseria Quimeta.

Aquesta darrera és una de les parades que també hi és des dels inicis. Rodríguez fa vida al mercat des que tenia tres anys i acompanyava els seus pares a treballar. Ara ell es fa càrrec de la botiga i reclama més promoció tant del mercat com del producte de proximitat que ofereixen. A més, lamenta la dificultat burocràtica que es troba la gent per obrir-hi una parada: «Hi ha gent que té il·lusió per obrir un negoci aquí, però els tràmits es poden allargar fins a dos anys».

Tracte de proximitat

Davant la pregunta, tant a paradistes com a clients, de què té el mercat que un altre establiment de venda d’aliments no tingui, la resposta unànime ha estat: el tracte entre el venedor i el client.

Joan Morera, client habitual del mercat, diu que «la compra al supermercat és més freda. M’agrada venir al mercat per la qualitat del producte, però sobretot perquè coneixes el venedor i la resta de clients». A més, diu que és un molt bon lloc per trobar les botigues que antigament hi havia al carrer. «Ara, amb tants supermercats, les botigues de tota la vida les trobes aquí».

Maria Teresa Serra, una altra compradora fidel, quan entra al mercat va de cara a la idea: «Tota la vida he vingut al mercat a comprar peix. Jo vaig combinant entre el supermercat i el mercat. He de mirar què és més còmode per a mi, no puc carregar gaire pes. Això sí, el peix sempre l’he comprat aquí, i ho segueixo fent».

Precisament, per aquest motiu que exposa Serra, els paradistes creuen que el barri antic no convida a anar-hi a comprar. Els carrers estan en mal estat i la xarxa veïnal ja és quasi inexistent. Rodríguez creu que «si s’invertís a remodelar el barri, i a oferir facilitats per comprar al mercat, hi vindria més gent».

Parades més modernes

Des que l’Ajuntament va prendre les regnes de la gestió del mercat l’any 2017, hi ha parades noves, com una fleca, una pastisseria i una botiga de producte 100% de proximitat (vegeu pàgina 3).

Aquestes tenen un aspecte més renovat i modern. Els paradistes, generalment més joves, estan contents amb l’aspecte de les seves botigues, però demanen més esforç a l’Ajuntament perquè la resta de parades també tinguin el mateix aspecte, i així tenir un mercat uniforme i atractiu físicament.