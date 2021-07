El Parc del Secà es consolida com a camp d’aprenentatge i indret per dur-hi a terme activitats escolars amb la visita de 775 alumnes de centres educatius del Bages i d’altres punts de Catalunya d’ençà que va entrar en funcionament, fa cinc anys. Una xifra que valora positivament el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que gestiona l’espai, perquè és una mostra que s’està assolint l’objectiu de concebre el parc com un entorn per a la ciutadania i és útil per programar-hi activitats.

En el curs que ha finalitzat, hi han passat 210 alumnes en set visites diferents, mentre que el curs passat hi van anar a fer activitats 280 estudiants de vuit centres educatius diferents. De fet, l’any passat estava previst que hi anés un centenar més, però la pandèmia ho va impossibilitar, ja que algunes de les excursions programades no es van poder fer per les restriccions de mobilitat.

La crida a la prudència a l’hora de fer activitats ha portat als centres educatius a ser cauts i per això aquest any les xifres no han estat més altes. En tot cas, els responsables ho veuen com un èxit, i és que no només hi van a fer activitats relacionades amb el medi ambient els centres educatius del Bages, sinó també centres d’altres comarques. El 28% de les escoles són de fora de la comarca.

S’hi fan des de visites d’un dia que s’ofereixen en el catàleg d’activitats d’educació ambiental; tot i que també hi ha l’opció que l’activitat s’emmarqui dins els Projectes Compartits de Residus, que es fa cada 2 anys i en què hi ha diferents centres que s’hi adhereixen i treballen durant tot el curs temes relacionats amb residus. També hi van escoles de fora de la comarca, que venen a fer una estada al Camp d’Aprenentatge del Bages i demanen fer aquesta activitat de descoberta del Parc del Secà.

Fa cinc anys es va inaugurar el parc en el marc d’un projecte impulsat pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per recuperar un entorn natural que històricament ha estat destinat a l’agricultura de secà i així preservar les petites construccions que hi havia al voltant de les explotacions agrícoles. «Hi venen sobretot alumnes de Primària i els fem fer diferents manualitats perquè observin com es feien les construccions, i els expliquem quines són les plantes i cultius com la vinya o l’olivera. El contingut té com a fil conductor la consciència per a la preservació del medi ambient», explica Gisela Llauradó, educadora ambiental del consorci.

Espai obert als ciutadans

Més enllà de ser un espai on s’hi fan activitats amb grups escolars, l’objectiu inicial era obrir aquest espai, que havia estat abandonat durant dècades, a la ciutadania i que se’l fes seu. «Tot i que no hi ha un recompte de quantes persones hi han passat en els darrers cinc anys, sí que hi venen diàriament famílies, o persones soles, a passejar», explica el president del Consorci, Ricard Jorba.

«Estem contents de la quantitat de gent que hi ve ara, perquè si es promocionés més i fos massificat, llavors potser no s’hi respiraria la tranquil·litat que hi ha actualment», afegeix.

En el llarg del darrer lustre, s’hi han promogut activitats culturals amb la finalitat de donar a conèixer l’entorn natural a la ciutadania, com una mostra d’art urbà l’any passat o una jornada de concerts en què va tocar la banda de Manresa Gossos, fa just cinc anys, quan van estrenar l’espai. A part, el Parc del Secà va aconseguir un guardó en els Premis Viu La Pedra Seca de la DO Pla de Bages.

Es tracta de tres itineraris adequats i senyalitzats a tocar del polígon industrial de Bufalvent, on a part de l’agricultura tradicional s’hi pot veure les plantes de tractament de residus que hi ha al Parc Ambiental, a part dels seus actius paisatgístics.