Una coca amb pètals confitats de tomàquet, pometa, bacallà, ceba i olivada. O bé un tomàquet dolç confitat farcit amb fruita i gelat de vainilla. Són algunes de les receptes que es van presentar ahir a la inauguració de la cinquena edició de la Festa del Tomàquet, que es va fer a la Fundació Alícia.

A més a més de la demostració de cuina per elaborar àpats amb el tomàquet com a ingredient estrella, també hi van intervenir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet. També hi va assistir l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán.

A l’inici de l’acte, que té com a objectiu promocionar el tomàquet de l’horta del Bages, Aloy va destacar que «des del segle XIV disposem d’un regadiu que ens dona aquest producte d’horta». Per la seva part, Huguet va remarcar que aquest any la Festa del Tomàquet ha recuperat els actes presencials, ja que a l’última edició es van haver de suspendre a causa de la pandèmia. Iniciatives com aquesta han de servir per teixir aliances entre productors, cuiners i consumidors, segons va dir.

A l’acte, també hi va participar el responsable dels horts de la Fundació Alícia, Bernat Martí. Va explicar tot el procés per obtenir un bon tomàquet a l’hort, des del moment d’adquirir les llavors fins a plantar-les i tenir-ne cura. Va assegurar que el Bages no és l’hàbitat natural del tomàquet, però que tot i així la terra és bona per produir-ne. Va defensar els tomàquets de proximitat –ara és l’època– davant els que es poden trobar tot l’any importats de fora.

Una vintena de persones van seguir l’acte presencialment. Després dels parlaments, els cuiners es van posar el davantal per fer les receptes. A la coca i el tomàquet confitat farcit de fruit s’hi van afegir el tomàquet de Montgrí farcit amb xai ecològic del Bages o pa amb tomàquet líquid cor de bou amb llonganissa.

El cuiner Jordi Llobet va ser un dels que va participar a l’acte. Va opinar que aquest tipus d’activitats ajuden els productors i donen valor afegit al tomàquet, un producte amb moltes possibilitats.