El banc de llavors de varietats tradicionals Esporus obrirà portes la tarda del divendres 23 de juliol per mostrar les 56 varietats de tomàquets que enguany s'estan caracteritzant a la finca can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa. La jornada és una oportunitat única per veure en un mateix espai tanta diversitat d'una mateixa espècie i tastar-ne uns quants. L'activitat s'emmarca en la Festa del Tomàquet, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i altres entitats col·laboradores.

El cultiu de les 56 varietats de tomàquets correspon a l'assaig varietal dut a terme entre la Fundació Miquel Agustí i l'associació L'Era, promotora del banc de llavors Esporus. Totes elles ja estan incloses en el Catàleg de Varietats Locals d'Interès Agrari de Catalunya. Xènia Torras, responsable d'Esporus, explica que el propòsit és "Veure com aquestes varietats responen a camp, comprovar similituds i diferències i verificar si hi ha duplicitats en el Catàleg, és a dir: si hi ha dues entrades al catàleg de diferent nom però referents a la mateixa varietat, ja que les denominacions poden ser diferents segons el poble o la comarca." Aquesta caracterització contempla una avaluació global de la planta: el port, el tipus de creixement, la forma de la flor, la fulla, el fruit i la producció. Del fruit, es mira la forma, la fermesa, els graus brix la mida, el pes i el color.

En la jornada del divendres 23 a la tarda, es podran veure juntes 56 varietats de tomaqueres, una diversitat que no es troba mai en un hort. Les persones assistents podran observar la producció, conèixer com han respost al tipus de maneig fet i finalment, fer un tast. La sessió començarà a les 5 de la tarda amb la presentació per part de la Joana Amador, professora de l'Escola Agrària de Manresa. De seguida es donarà pas a la Rosa Mari Pedrol, que presentarà el Catàleg de Varietats Locals d'Interès Agrari de Catalunya. A les 17.30, en Vidal Guerrero parlarà breument del Banc de llavors de la Generalitat de Catalunya, i tancarà les xerrades en Joan Casals, de la Fundació Miquel Agustí, que porta la direcció tècnica de l'assaig. La visita i el tast es donaran per acabats a les 19.30 hores.

Més enllà de les varietats tradicionals

El mateix divendres 23, en horari de matí, la mateixa associació L'Era, també en col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí, ha previst una jornada de presentació de les varietats pera de Girona resistents a certes malalties. Aquesta sessió és adreçada sobretot a professionals. I és que una de les dificultats del cultiu de varietats tradicionals de tomàquet és la seva major sensibilitat a virus i bacteris. Per aquest motiu s'està treballant en la generació de noves varietats del tipus pera de Girona resistents a virosis i fongs vasculars. Com a primer resultat s'han obtingut línies resistents al virus del bronzejat que es presentaran també a la finca de can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa, de les 9 del matí a les 11.45.

Tant la jornada del matí com la de la tarda són d'inscripció gratuïta obligatòria al web associaciolera.org o bé al telèfon 672337305

El tomàquet, el rei de l'hort a l'estiu

Quan arriba la calor forta, arriben també els tomàquets als horts de la Catalunya Central. N'hi ha de llargs, de rodons, en forma de bombeta, de xatos, plens, buits per dins, acostellats, de pell fina i de pell gruixuda, més foscos i més ataronjats. La diversitat d'aquest fruit és enorme, i la gastronomia del país no s'entendria si no fos per aquest ingredient que s'utilitza en conserves, sofregits, amanides, en cru, sec i confitat.

A les darreres dècades del segle passat, l'entrada de les varietats híbrides, més homogènies, més productives i més resistents a comercialitzacions llargues, va fer arraconar moltes varietats tradicionals que han quedat relegades sobretot a horts d'autoconsum. Conservar aquesta diversitat, estudiar-la i portar-la altra vegada al camp i als plats és la missió del banc de llavors Esporus, un dels projectes de l'associació L'Era, que des de fa més de 20 anys treballa per a la promoció i divulgació de la producció agrària ecològica, l'agroecologia i la biodiversitat agrícola.

Les més de 300 varietats conservades a Esporus procedeixen de diferents pagesos i pageses que, en el seu dia, van cedir la llavor per assegurar la pervivència de la mena. Quan arriben al banc de llavors, aquestes varietats entren en un calendari de multiplicació: es planifica quin any es sembraran perquè la llavor no caduqui i també perquè la varietat evolucioni amb les condicions edafològiques i ambientals de la zona. En el moment màxim de maduració, es colliran els fruits que es considerin més interessants. No es tracta només que el fruit tingui les característiques de la varietat, també s'escull segons si la planta és més o menys vigorosa, si ha fet un bon creixement o si té una bon comportament davant de plagues i malalties, per exemple. És aquesta tria la que ha fet evolucionar els cultius des de l'inici de l'agricultura fins ara.