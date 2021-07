El Centre de Disminuïts Físics del Bages ha celebrat el seu 19è aniversari estrenant una nova terrassa que servirà d’espai d’esbarjo i que també serveix per millorar l’accessibilitat dels usuaris a l’exterior. Ha estat possible gràcies al nou aparcament de la Clínica de Sant Josep. El centre és al carrer Caputxins de Manresa i el gestiona la Fundació Althaia.

El Centre de Disminuïts Físics del Bages ha celebrat el seu 19è aniversari amb un programa d’actes que ha intentat recuperar al màxim la normalitat, després que l’any passat alguns dels actes habituals no es poguessin fer a causa de la pandèmia. A les activitats més tradicionals com el campionat de Boccia, enguany se n’hi han afegit d’altres com el “cocktail master”, una proposta en la qual els residents han hagut de preparar els seus propis còctels i que ha permès treballar la planificació i l’autonomia personal. També s’ha fet un room escape que ha servit per posar en pràctica els cinc sentits amb l’objectiu de resoldre els jocs que s’hi plantejaven.

Durant el festival final que va tenir lloc divendres a la tarda, usuaris i professionals van poder estrenar la nova terrassa del centre, un espai que ha estat possible gràcies a les obres del nou aparcament de la Clínica Sant Josep. Així, l’espai d’esbarjo destinat als residents del centre s’ha arranjat per facilitar l’accessibilitat de tots els usuaris a l’exterior i s’ha equipat amb taules, més zones enjardinades i una barbacoa. El nou pati s’ha creat a partir de les necessitats dels residents i compta amb elements per fomentar el gaudi a l’exterior.

El centre durant la pandèmia

El Centre de Disminuïts Físics del Bages disposa d’unes instal·lacions completament adaptades a les necessitats dels residents i d’una sèrie d’equipaments i de serveis que els permeten millorar la seva qualitat de vida. En el dia a dia de la residència, l’equip multidisciplinar i els cuidadors promouen tot tipus d’activitats per millorar el benestar físic i psíquic dels residents i la seva relació amb l’entorn més immediat.

Una de les principals apostes d’aquest equip és el treball a través de tallers relacionats amb les noves tecnologies, l’esport i les relacions socials. Unes activitats que durant el darrer any i mig han hagut d’adaptar, igual que les visites dels familiars, per tal d’adequar-les a la normativa i protocols que, en aquest cas, corresponen al dels centres tancats. L’objectiu és preservar la seguretat dels residents i dels professionals que treballen al centre.

Per això, la Fundació Althaia ha volgut agrair l’esforç i la col·laboració dels residents i les seves famílies, així com la tasca dels seus professionals.