La basílica de la Seu de Manresa s’ha omplert aquest dimecres al matí en el funeral pel cardiòleg manresà Josep Corrons, que va morir dilluns a primera hora als 93 anys d’edat. La cerimònia ha estat oficiada pel seu cosí Estanislau Corrons, rector de Crist Rei, i en tot moment hi ha planat l’humanisme i el compromís social de Corrons amb la seva professió, la mèdica, la seva ciutat i el país.

A l’ofici hi han assistit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el primer tinent d’alcalde, Valentí Junyent, a més a més de representants d’entitats amb les quals va estar vinculat Corrons com Ampans i companys de professió. Ha comptat amb amb la participació de la Capella de Música de la Seu i excepcionalment s’ha habilitat el parc de la Seu per fer d’aparcament.

Mossèn Corrons ha iniciat la cerimònia recordant que tots els presents «estem units en el dol per la mort de Josep Corrons. Pare, avi i amic entranyable. De ben segur que tots tenim un munt de records, familiars o professionals, que ens ajunten a ell». Ha assegurat que la Unitat Coronària, que va cofundar, i Ampans, que va impulsar, «eren la nineta dels seus ulls, i ens recorden el seu compromís social. Tot són motius d’agraïment per la seva acció».

Al final de la cerimònia, mossèn Corrons va llegir un text d’una de les filles del difunt en la qual ha remarcat la seva humanitat, el seu sentit d’amistat i les seves reflexions «que et van convertir en un referent». «Has sigut un gran pare», i «admirem de tu les teves fidels conviccions polítiques i socials» per fer una Manresa i una Catalunya millor. També hi ha intervingut un dels nets de Corrons, que ha destacat que «posava als demés davant d’ell. Li he vist fer sempre».

En nom d’Ampans ha intervingut una de les persones que formen part del col·lectiu. «Els qui fomem la família d’Ampans ens sentim amb deute amb ell», va dir. «Gràcies a ell i a les persones que li van fer costat, Ampans és com és avui. Un lloc per fer amics, per trobar suport, per treballar i per viure»,

Amb la benedicció de les despulles de Josep Corrons, que reposaven en un sobri taüt amb una creu gravada, es va cloure la cerimònia. «Beneïr és donar gràcies, i tots tenim moltes coses a agraïr al Josep», va acabar dient mossèn Corrons. El funeral es va acabar amb la interpretació del Virolai.