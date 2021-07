La Festa Major de Manresa 2021 (del 26 al 30 d'agost) tindrà un cartell inspirat en la imatge icònica d'Elvis Presley a la pel·lícula 'Rock a la presó' i que pretén ser un "homenatge als cartells d'impremta de tota la vida", segons ha donat a conèixer aquest dimecres l'Ajuntament.

Els encarregats de firmar l'obra són l'estudi gràfic bagenc Dúplex Creativity, dirigit per Aida Garriga i Xevi Victori. “El cartell busca evocar la impressió clàssica per sobre de l’on-line que malauradament ens veiem obligats encara a mantenir” a causa de la covid-19, expliquen els seus creadors. S’ha escollit la figura d’Elvis Presley “perquè és un clàssic, i perquè a la vegada genera un moviment reconegut per tothom”.

En la mateixa línia, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols, relata que el cartell “dona valor al print en una època en què tot es digital, una metàfora de la presencialitat de l’espectacle per damunt de l’streaming”. Crespo també indica que es tracta d’una obra que evoca “l’olor de tinta, el pòster enganxat a la paret”. És, assegura, “el clàssic fet modern. La Festa Major clàssica i, alhora, revisada”.

Duplex Creativity és un estudi gràfic establert al Bages especialitzat en branding i retail. Aquest 2021 ha rebut premis a l’Open Creatiu (Festival de Publicitat de Catalunya), amb els treballs que ha realitzat per al nou disc de Buhos i per Manresa Comerç i e-montepio.

La imatge de la Festa Major de Manresa 2021 estarà present en les cartelleres ciutadanes, les banderoles i en el programa de Festa Major. És previst editar 40.000 programes, que es distribuiran a les bústies de la ciutat.