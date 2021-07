Un cotxe amb més potència i menys pes. De color negre i amb un disseny que el fa atractiu. És el que han dissenyat estudiants d’enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) per participar a l’anomenada Formula Student, una competició universitària a escala mundial en la qual torna a ser present Manresa.

És el cinquè prototip de l‘equip Dynamics UPC-Manresa, una iniciativa que va néixer el 2015 i que va competir a Montmeló per primera vegada el 2016. Enguany la competició s’ha reprès després del parèntesi causat per la covid.

De fet el vehicle, conegut col·loquialment com DYN-05, es va estrenar el passat juliol al mític circuit d’Assen, a Holanda. Les pròximes cites seran a l’agost a Montmeló i després a Itàlia. Ahir, però, es va presentar oficialment i públicament en un acte al Museu de la Tècnica. El vehicle era dalt un escenari cobert amb una lona fins que, com marca la tradició, es va descobrir enmig dels aplaudiments del públic.

Apassionat dels cotxes

A l’acte hi va assistir el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo, que va confessar que el món dels cotxes és una de les seves passions. També hi va participar el director de l’EPSEM-UPC, Pere Palà, professors del centre, representants d’empreses patrocinadores i, com no, els integrants de l’equip Dynamics. Són una quarantena d’estudiants d’enginyeria de la universitat manresana.

El monoplaça té poc a veure amb el que va construir el primer equip de Dynamics –que es renova constantment– entre el 2015 i el 2016. Tan estèticament com en tot allò relacionat amb el motor, l’electrònica o la potència i els materials amb el que està fet. Ha evolucionat, van explicar els portaveus de Dynamics UPC-Manresa Joan Jaminal i Viktor Vladislavov. Van assegurar que no es tractava tan sols de fer «un cotxe més ràpid i maco, sinó de guanyar professionalitat. No només per nosaltres, sinó per deixar en un bon nivell la universitat i les empreses patrocinadores».

Feina i covid

Jaminal i Vladislavov van explicar tots els detalls tècnics del vehicle. Van remarcar que s’hi han dedicat moltes hores de feina i que la covid i els confinaments els va capgirar tots els plans. Van agrair el suport de les empreses patrocinadores, dels membres de tot l’equip i van fer una menció especial a l’estudiant Adrià Montoro i a la que va ser directora de la universitat manresana, Rosa Argelaguet, morts tots dos l’any passat de forma sobtada. «Seria impensable ser aquí ara mateix sense ells dos», van afirmar. Els seus noms estan gravats al vehicle.

El director de la Politècnica de Catalunya a Manresa, Pere Palà, va afirmar que el centre està orgullós de les seves associacions, que fan créixer el campus, i de «Dynamics en particular». Va destacar que Manresa «té la sort de tenir una universitat tecnològica de referència que fa 75 anys que és al servei de la Catalunya central oferint formació en diverses àrees» com mines, enginyeries d’àmbit industrial, automoció o noves tecnologies.

Per la seva part, el rector de la UPC, Daniel Crespo, va afirmar que el projecte «és una manera interessant de progressar pels alumnes». Va afirmar que iniciatives d’aquest tipus «és la millor manera de posar en pràctica el que s’ensenya», que genera comunitat, vincles amb les empreses del territori i donen visibilitat a la mateixa universitat.

Formula Student, una competició entre universitats d’enginyeria d’arreu del món Formula Student és una competició universitària a nivell mundial amb una particularitat: els vehicles que hi participen han d’estar dissenyats i construïts per estudiants d’enginyeria. L’objectiu de la competició és que els estudiants hagin d’afrontar una situació real. En aquest cas dirigir i administrar un projecte de competició des de zero i dur a terme tot el procés de construcció del monoplaça. D’aquesta forma els estudiants prenen part en un projecte real d’enginyeria en un treball que s’ha de fer en equip. A l’Estat espanyol hi ha equips a Madrid, Navarra, el País Valencià o Galícia. A Catalunya, la Universitat Politècnica en té diversos, entre els quals el de Manresa. Les competicions se celebren a diversos països, com Alemanya, Holanda, el Japó, el Brasil o Austràlia i els Estats Units, on va néixer la iniciativa els anys 80. Els vehicles han de passar unes dures inspeccions tècniques, que també puntuen, abans de poder córrer al circuit.