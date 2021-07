La Fundació Althaia ha incorporat aquesta setmana els 29 nous MIR (Metge Interí Resident), que es formaran a la institució durant els propers anys.

D’aquests, 14 corresponen a especialitats hospitalàries d’Althaia, mentre que els 15 restants són professionals d’atenció familiar i comunitària de la Unitat Docent de l’ICS a la Catalunya Central, que tindran l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa com a referència.

Amb la seva incorporació, Althaia comptarà amb 106 professionals en formació (57 residents d’Althaia i 49 de l’ICS), la xifra més alta assolida fins al moment. Un any més, Althaia ha aconseguit una ocupació de totes les places ofertades.

Aquest és el resultat de l’aposta de la institució per oferir als futurs professionals de la sanitat una formació completa i de qualitat. La formació de futurs especialistes beneficia tant als pacients com als professionals que ja formen part de la institució, ja que ensenyar als altres implica l’actualització permanent del formador. En aquest sentit, la incorporació de residents enriqueix i estimula els equips ja que el programa de formació implica, a més de pràctica clínica, fer recerca i docència.

Els residents d’Althaia es formaran en les especialitats d’Infermeria de Salut Mental, Infermeria d’Obstetrícia i Ginecologia, Medicina Interna, Pediatria i les seves àrees específiques, Psicologia Clínica, Psiquiatria, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Anestesiologia i Reanimació, Ginecologia i Obstetrícia, i Cirurgia General i Digestiva. Pel que fa als residents de l’Institut Català de la Salut, 12 són de medicina i 3 d’infermeria.

Un dels principals avantatges de fer la residència a un hospital mitjà com el de Sant Joan de Déu, a diferència d’altres hospitals més grans, és que els residents poden aprendre directament dels especialistes, estar sobre el terreny i intervenir molt. Des d’Althaia es dedica als residents un tracte personalitzat, proper i accessible, se’ls dona facilitats per tirar endavant nous projectes i tot això contribueix a una millor formació.

De fet, aquests són alguns dels aspectes que més destaquen els residents en les darreres enquestes de satisfacció realitzades pel Departament de Salut. Els resultats mostren que Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats, com per exemple, l’aprenentatge global, l’acollida i la integració al centre, la supervisió en les rotacions i les guàrdies i la facilitat per fer formacions externes.

Nova plaça per al 2023

Aquest juliol, el Ministeri de Sanitat ha aprovat que a partir de l’any 2023 les places que ofereix Althaia en l’especialitat de Cirurgia Ortopèdia i Traumatologia passin d’una a dues, de manera que aquest servei podrà acollir dos residents cada any.