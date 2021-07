Amb una plantilla de 866 professionals i 2.582 persones ateses, Ampans ha fet balanç de l’any 2020 amb la mirada posada a la recuperació dels nivells d’inserció laboral prepandèmics i en la represa dels projectes assistencials que la covid va frenar.

Entre els reptes més importants de l’entitat hi ha el sosteniment dels llocs de treball de les persones amb especials dificultats. Al tancament definitiu de la impremta, estocada per la covid, s’hi ha d’afegir que la contractació de persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat a l’empresa ordinària va baixar un 50 per cent el 2020 per l’aturada de l’economia arran de la pandèmia.

Però Ampans ha aprofitat la recuperació d’alguns sectors per començar a donar la volta a la situació i en els primers 6 mesos de l’any ha pogut realitzar 34 noves contractacions als serveis laborals de l’entitat, majoritàriament als Serveis a la Indústria i consergeries, i als serveis de Neteja industrial, i ha pogut acompanyar 49 noves insercions a les empreses de Manresa i comarca, en total, 83 noves insercions laborals en aquest primer semestre de l’any.

Els establiments comercials d’Ampans com el Garden, els dos supermercats franquiciats amb Caprabo i els formatges Muntanyola també han experimentat un important creixement de negoci, i l’entitat ha fet una aposta per ampliar l’equip del restaurant Canonge, un projecte que té una important visibilitat social de la inclusió laboral, amb la incorporació de nous talents.

Aturar projectes

El coronavirus també va obligar a Ampans a aturar els nous projectes assistencials que tenia en marxa, exceptuant la residència i escola per a infants i adolescents a Sant Fruitós de Bages, i la posta en marxa d’un servei de centre ocupacional, al mateix poble, que utilitza un espai cedit per l’ajuntament i que comparteix amb l’escola municipal de música.

L’objectiu d’Ampans és posar en funcionament la residència infantil i escola aquest mes de setembre. També aquest any obrirà un nou espai de Centre Ocupacional per atendre la població de Sant Vicenç de Castellet i els seus entorns, seguint amb el desplegament al Bages d’aquest servei assistencial que atén a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, i preveu recuperar el projecte residencial de La Parada (Manresa) per iniciar les obres de l’equipament el 2023.

Afectació pel confinament

El confinament va afectar tots els serveis diürns, formatius i de suport a joves com el Centre de Noves Oportunitats que va atendre i acompanyar 597 joves durant el curs 19-20, amb tots els entrebancs que va comportar la pandèmia, i que els professionals van suplir amb suport online, mentre no va ser possible reprendre la presencialitat i quelcom tan motivador com les pràctiques en les empreses del territori i les activitats complementàries que reforcen l’apoderament i autonomia personal.

Professionals i joves van fer un gran esforç per finalitzar el curs i complir amb els objectius, amb resultats que es donaran a conèixer properament.

AmpansS va rebre el suport d’una quarantena d’entitats, entre organitzacions i empreses que van facilitar material i suport econòmic a l’entitat per la compra, entre altres, de tauletes digitals que van facilitar la comunicació entre les més de 370 persones que viuen amb el suport d’Ampans als serveis residencials, llars i amb autonomia a la pròpia llar.

Malgrat la Covid, l’entitat va tenir moments de reconeixement institucional, guardonada amb els premis CAC a l’escola, del Consell de l’Audiovisual Català i el 19è Premi Simeó Selga, que lliura el Rotary Club Manresa Bages. També els seus projectes vitivinícoles es van endur or i plata al Catavinum World Wine 2020, per l’U d’Upirna i el Cor Valent, respectivament.

A primers d’any, AmpansS va revalidar un cop més el Segell 500+ EFQM, que la situa entre les principals organitzacions que s’avaluen amb aquest model d‘excel·lència europeu.