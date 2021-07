La campanya “Bons Manresa” que impulsa l’Ajuntament de Manresa per donar suport al comerç local, a la restauració i a les famílies continua en marxa. Des del seu inici el mes passat, 2.152 persones ja s’han descarregat l’app per descarregar bons de descompte, de les quals 1.208 ja han bescanviat aquests bons, aconseguint un 20% de descompte directe en les seves compres.

La regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, ha explicat que la campanya està tenint un creixement sostingut a mesura que es va donant a conèixer i ha animat a tots els establiments que encara no ho han fet a adherir-s’hi, així com a fer-ne difusió entre la clientela.

La regidora Masgrau també ha informat que totes aquelles persones que ja s’hagin descarregat el primer paquet de 5 bons (de 5 euros cadascun) tindran la possibilitat de realitzar una segona descàrrega de 5 bons més, amb l’objectiu d’incentivar les compres als establiments comercials de la ciutat i als de restauració, coincidint també amb el període de rebaixes.

Per participar a la campanya “Bons Manresa” cal descarregar una aplicació específica que es pot trobar en aquest enllaç. Dins la mateixa aplicació, s’especifiquen els passos que cal seguir: cal que els usuaris es registrin i, un cop fet aquest pas, obtindran els 5 bons de 5 euros cadascun, que es podran bescanviar (mitjançant els codis QR que genera la mateixa aplicació) per cada compra de 25 euros. Tota la ciutadania que no tingui accés a Internet o a dispositius mòbils es pot adreçar a l’Oficina de Turisme de Manresa. La campanya és oberta a qualsevol persona, sigui o no veïna de Manresa.