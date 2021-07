La connexió de la futura avinguda dels Països Catalans amb la rotonda de Prat de la Riba obligarà a eliminar el carril de sortida directa de la ciutat de la carretera de Vic, el que va en direcció a la Pujada Roja. Des del mes passat aquest carril ja està tallat al trànsit per, precisament, les obres de l’avinguda. Es tracta d’uns treballs d’Aigües de Manresa per fer un nou col·lector a la zona.

La nova avinguda desembocarà a la rotonda Prat de la Riba procedent de la carretera de Viladordis, i això obligarà a redefinir el trànsit en aquesta zona. El canvi més significatiu serà la desaparició de l’esmentat carril directe de sortida de Manresa. Actualment n’hi ha dos. El de la dreta, per sortir directament, i el de l’esquerra, que tomba cap a la rotonda per accedir al carrer Sallent del polígon dels Dolors, a l’avinguda dels Dolors o bé per anar a les Bases de Manresa.

El de la dreta, es tracta del carril que actualment ja està tallat al trànsit a causa d’unes obres d’Aigües de Manresa relacionades amb el nou vial. Ocupen precisament l’únic carril de sortida directa de la ciutat, a l’alçada del pont de Ferro, i una bona part del solar que serveix d’aparcament dissuasiu, part del qual desapareixerà perquè hi passi l’avinguda.

Des de la mateixa rotonda de Prat de la Riba es podrà accedir a l’avinguda, que també tindrà un carril de sortida directa en direcció a la Pujada Roja.

A l’altre extrem

A l’altre extrem de l’avinguda, a la carretera de Viladordis, també s’hi està treballant per fer la rotonda que permetrà endreçar el trànsit en aquesta zona. Tindrà 52 metres de diàmetre. Les obres han obligat a tallar un carril de circulació tan en sentit sortida de Manresa com d’entrada. A partir d’aquesta rotonda és on més endavant l’avinguda tindrà continuïtat fins arribar al polígon dels Trullols. El tram que s’està urbanitzant actualment costa poc més de 4 milions d’euros, que els aporten la Generalitat, el 60 %, i l’Ajuntament. Les que uniran la carretera de Viladordis amb els Trullols començaran passat l’estiu i les assumeix l’Ajuntament. En aquest cas costaran un milió d’euros i la previsió és que es facin en 10 mesos.

D’aquesta forma, quan l’avinguda estigui complerta es podrà anar de la rotonda exterior de Manresa i el sector dels Trullols al nus de la rotonda Prat de la Riba sense haver de passar pel nucli urbà de la ciutat com passa en l’actualitat.

6.000 vehicles al dia

La part nova de l’avinguda dels Països Catalans és previst que entri en funcionament a final d’aquest any. Segons càlculs de l’Ajuntament de Manresa, hi circularan uns 6.000 vehicles cada dia que descarregaran la pressió que hi ha actualment a carrers dels barris de la Sagrada Família o la Font dels Capellans, com és el cas, sobretot, del Sant Cristòfol.