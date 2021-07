El Casal Cultural Dansaires Manresans, que l’any que ve celebrarà els seus 75 anys, serà l’entita que administrarà la Festa de la Llum 2022. Agafarà el relleu de l’Associació Cultural El Galliner, l’administradora d’aquest any.

Així ho va decidir l’Associació Misteriosa Llum al plenari que va celebrar recentment i que va presidir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

La trobada també va servir per rellevar la junta directiva de l’Associació Misteriosa Llum. Laia Muns Serra, presidenta, i Antoni Erro Mas, membre de la junta, deixen els seus càrrecs, que han ocupat els últims anys. La nova junta està formada per Joan Manel Miquel Vallejo, president; Montserrat Casanovas Bertran, Judit Bosch Malagarriga i Àngels Serentill Aubets.

La Festa de la Llum –distingida com a Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, des de l’any 2009; i Patrimoni Festiu de Catalunya des de l’any 2015- se celebra cada any el 21 de febrer i és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’entitat administradora, que es nomena cada any amb la voluntat d’enriquir la festa i la fa més diversa, plural i oberta. Per la seva part, l’Associació Misteriosa Llum és l’entitat que vetlla pel manteniment de la Festa, els seus valors i la seva continuïtat.

Les funcions de l’entitat administradora de la Llum són proposar la persona que pronunciarà el pregó, proposar la inclusió al programa d’un acte propi amb significació i rellevància especial, i participar en l’organització de diversos aspectes de la celebració, en coordinació amb l’Ajuntament, l’associació Misteriosa Llum i la resta d’entitats que organitzen alguns dels actes festius.

La tria de l’entitat administradora se sol fer amb motiu d’alguna efemèride que celebri l’entitat, com ara un aniversari. El fet d’administrar la Llum també representa per a la mateixa entitat una significació i una plataforma de coneixement entre la ciutadania.

Casal Dansaires Manresans

El Casal Dansaires Manresans es va fundar l’any 1947 i durant els seus primers anys va ser un grup de sardanes. L’any 1953 va néixer el grup de Dansa Folklòrica que és actualment l’esbart. Des de llavors aquesta entitat ha representat la cultura tradicional i popular catalana en infinitat d’ocasions, tant en l’àmbit estatal com internacional en diferents festivals, sent els més representatius les sortides a països europeus: Suïssa (Ginebra), França (Carcassone, Montpelier, Romans, Marseille), Itàlia (Plaça del Vaticà, Pescara, Torino, Arezzo), Portugal (cementiri de Guimaraes, Viana do Castelo) i Sicília (Messina).

En l’àmbit estatal, els festivals internacionals més recents on l’entitat ha participat han estat: Festival de Bailes Populares de Coin (Màlaga), Festival internacional de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Festival internacional de Plasencia (Càceres), Festival internacional de Gijón (Astúries), Festival de l’Antiga corona d’Aragó (Castelló).

L’any 1953 va entrar a formar part de l’Obra del Ballet Popular de Barcelona. L’any 1985 es va fundar l’Agrupament d’Esbarts (associació de grups de dansa folklòrica de Catalunya), del qual el Casal és un dels soci fundador. A finals de l’any 2020, aquesta associació va passar a ser federació, sent el Casal també, un dels socis fundadors.

L’any 2016 va participar en el primer concurs de Dansa Catalana de Catalunya Nord, quedant en un meritori tercer lloc.

Des de 1986 organitza el festival de dansa folklòrica Oreneta d’Or Ciutat de Manresa. Per ell han passat els grups més representatius de les diferents comunitats autònomes, així com grups de països d’Europa.

Al repertori d’aquesta entitat es poden trobar danses del més pur estil tradicional i danses de creació amb un estil més modernitzat, però sense perdre l’essència dels punts bàsics tradicionals. Entre les diferents danses interpretades pel Cos de Dansa, s’hi troben danses marineres, de muntanya i de la Catalunya interior.

Els administradors dels darrers 10 anys