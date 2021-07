El banc de llavors de varietats tradicionals Esporus obrirà portes aquesta tarda per mostrar les 56 varietats de tomàquets que enguany s’estan caracteritzant a la finca Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa. La jornada és una oportunitat única per veure en un mateix espai tanta diversitat d’una mateixa espècie i tastar-ne uns quants. L’activitat s’emmarca en la Festa del Tomàquet, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i altres entitats col·laboradores.

El cultiu de les 56 varietats de tomàquets correspon a l’assaig varietal dut a terme entre la Fundació Miquel Agustí i l’associació L’Era, promotora del banc de llavors Esporus.

Totes elles ja estan incloses en el Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de Catalunya. Xènia Torras, responsable d’Esporus, explica que el propòsit és «veure com aquestes varietats responen a camp, comprovar similituds i diferències i verificar si hi ha duplicitats en el Catàleg, és a dir: si hi ha dues entrades al catàleg de diferent nom però referents a la mateixa varietat, ja que les denominacions poden ser diferents segons el poble o la comarca».

Aquesta caracterització contempla una avaluació global de la planta: el port, el tipus de creixement, la forma de la flor, la fulla, el fruit i la producció. Del fruit, es mira la forma, la fermesa, els graus brix la mida, el pes i el color.

En la jornada d’avui es podran veure juntes 56 varietats de tomaqueres, una diversitat que no es troba mai en un hort. Les persones assistents podran observar la producció, conèixer com han respost al tipus de maneig fet i finalment, fer un tast. La sessió començarà a les 5 de la tarda amb la presentació per part de Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de Manresa. De seguida es donarà pas a Rosa Mari Pedrol, que presentarà el Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de Catalunya. A 2/4 de 6, Vidal Guerrero parlarà breument del Banc de llavors de la Generalitat de Catalunya, i tancarà les xerrades Joan Casals, de la Fundació Miquel Agustí, que porta la direcció tècnica de l’assaig.

Avui al matí, hi ha una jornada de presentació de les varietats pera de Girona resistents a certes malalties adreçada sobretot a professionals. Una de les dificultats del cultiu de varietats tradicionals de tomàquet és la seva major sensibilitat a virus i bacteris.

Per aquest motiu s’està treballant en la generació de noves varietats del tipus pera de Girona resistents a virosis i fongs vasculars.

Com a primer resultat s’han obtingut línies resistents al virus del bronzejat que es presentaran també a la finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa. Per assistir cal inscriure’s gratuïtament al web associaciolera.org o trucar al 672 337 305.