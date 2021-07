El 42% dels objectius que es va imposar l’actual govern municipal format per Esquerra i Junts per Manresa en aquest mandat ja estan acabats o bé en fase avançada. I el 88 % s’han posat en marxa. Així ho van explicar ahir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb el primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i Presidència, Valentí Junyent. Ho van fer acompanyats de la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, que va presentar la nova web on es reflecteixen aquestes dades detallades, segons van dir, per retre comptes amb els ciutadans.

Els objectius esmentats són els que estan inclosos en l’anomenat Pla d’Actuació Municipal (PAM), el full de ruta del govern de la ciutat per a aquest mandat. Es va aprovar el març passat i consta de 248 actuacions. Tothom qui vulgui pot accedir a la web, a la pàgina de l’Ajuntament, i consultar l’estat d’execució d’aquestes 248 actuacions del Pla.

Cinc eixos

Es divideixen en cinc eixos temàtics: Manresa, ciutat verda i sostenible; Manresa, ciutat dinàmica i d’oportunitats; Manresa, ciutat de trobada i acollidora; Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa; i Manresa, capital. De cadascun d’aquests àmbits pengen les actuacions concretes.

D’aquests 248 objectius concrets, 39 ja s’han dut a terme i 65 estan en fase avançada. 86, la majoria, estan en procés, 29 estan pendents i 29 més ja s’han iniciat.

Segons va afirmar l’alcalde Aloy, el percentatge de feina feta és bo tenint en compte que encara falten dos anys per acabar el mandat i «que hi ha hagut un element que ens ha distorsionat absolutament la feina»: la pandèmia. «S’han hagut de fer actuacions dins el pla de reconstrucció social i econòmica que cap de nosaltres no havia previst. Hi hem destinat 6 milions del pressupost municipal».

D’entre la feina feta Aloy va destacar temes com l’avinguda dels Països Catalans o bé l’alberg social. També el soterrament de part de la línia dels Ferrocarrils Catalans entre l’estació de Manresa Alta i el Baixador. Un dels objectius del PAM era el tema del tren, i ara «tenim sobre la taula una proposta molt important sobrevinguda que ens està portant una feina ingent perquè és de gran envergadura. No ens pensàvem que arribaríem tan lluny amb aquest tema. I en els dos anys que queden encara poden arribar projectes nous. També hi haurà coses que deixaran de ser prioritàries i decauran».

Dels pendents va recordar la municipalització de la zona blava. «És un gran tema. La concessió s’acaba el 2023, per tant l’estat d’execució està poc avançat».

Per la seva part el primer tinent d’alcalde Valentí Junyent va opinar que la coalició de govern funciona «si hi ha mecanismes de control que són públics i se’n fa seguiment» com és el cas de la pàgina web que passa comptes de l’execució del PAM. «Permet a la ciutadania conèixer amb molt detall les actuacions concretes previstes al Pla».