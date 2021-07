Un veí de Manresa va ser detingut ahir al migdia per haver agredit amb arma blanca un altre home amb el que mantenia una discussió. Segons ha confirmat la Policia Local de Manresa, els fets van tenir lloc ahir al migdia quan un home mantenia una discussió amb dos més a la plaça d’Europa, al Barri Antic.

Un dels homes va treure una arma blanca i la va clavar al coll d’un dels homes amb els quals discutia. Finalment, hi van arribar patrulles de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra i van detenir l’agressor, que té antecedents penals, mentre intentava fugir del lloc on es va produir la ganivetada. L’agredit va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, però no tenia ferides greus.

Precisament a la plaça dels Infants, molt a prop d’on va tenir lloc ahir la ganivetada, una dona gran va ser víctima d’una estrebada quan un jove es va apropar a la dona i va cometre el robatori tot fent caure la dona. Tot seguit va fugir ràpidament.

D’altra banda, la Policia Local de Manresa, els Mossos d’Esquadra i el cos Nacional de Policia van dur a terme un dispositiu entre el 12 i el 16 de juliol per prevenir furts i robatoris a la ciutat. Els agents van realitzar 118 identificacions, entre les quals hi va haver 6 persones detingudes. Fonts dels Mossos van indicar que l’operatiu es va dur a terme perquè s’havia registrat a la ciutat un increment d’incidències. D’altra banda, es van aixecar 18 denúncies administratives per consum o tinença de drogues, i tinença d’armes.