Veïns de Manresa es van quedar sense subministrament elèctric ahir a la tarda en una apagada general que va afectar un total de 640.000 abonats a tot Catalunya. A la capital del Bages s’hi han vist afectats abonats del Barri Antic, Vic-Remei, Plaça Catalunya, Passeig i Rodalies, entre altres.

El servei es va restablir totalment cap a tres quarts de sis de la tarda, segons van informar fonts de Protecció Civil i Endesa. La caiguda va durar aproximadament una hora, tot i que el servei es va anar restablint progressivament durant aquest període. La manca de subministrament elèctric va afectar també a altres comunitats autònomes, fins arribar a un total d’1,2 milions d’abonats sense llum. La causa va ser un incident provocat per un hidroavió en una línia al sud de França que va obligar Red Eléctrica a desconnectar la interconnexió amb aquest país per evitar afectacions al sistema elèctric.

L’apagada va afectar molts municipis de Catalunya, tot i que el servei es va restablir progressivament. Protecció Civil de la Generalitat va rebre l’avís per part d’Endesa cap a tres quarts de cinc de la tarda. S’han quedat sense llum abonats de municipis com Barcelona, Terrassa, Manresa, Flix, Granollers, Ripollet, o diversos municipis del Maresme. El subministrament elèctric no ha quedat tallat només en municipis catalans. Ciutats com València, Alacant o Madrid també s’hi van veure vist afectades.