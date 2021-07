El Centre de Disminuïts Físics del Bages ha celebrat el seu 19è aniversari tot estrenant terrassa per als seus residents i amb un programa d’actes que ha intentat recuperar al màxim la normalitat, després que l’any passat alguns dels actes habituals no es poguessin fer a causa de la pandèmia. A les activitats més tradicionals com el campionat de Boccia, enguany se n’hi han afegit d’altres com el còctel màster, una proposta en la qual els residents van preparar els seus propis còctels i que va permetre treballar la planificació i l’autonomia personal. També es va fer un room escape que va servir per posar en pràctica els cinc sentits amb l’objectiu de resoldre els jocs plantejats.

Durant el festival final, que va tenir lloc divendres a la tarda, usuaris i professionals van poder estrenar la nova terrassa del centre, un espai que ha estat possible gràcies a les obres del nou aparcament de la Clínica Sant Josep. Així, l’espai d’esbarjo destinat als residents s’ha arranjat per facilitar l’accessibilitat de tots els usuaris a l’exterior i s’ha equipat amb taules, més zones enjardinades i una barbacoa. El nou pati s’ha creat a partir de les necessitats dels residents i inclou elements per fomentar el gaudi a l’exterior.