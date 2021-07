L’Ajuntament de Manresa ha instal·lat punts gratuïts d’accés a internet mitjançant wifi en vuit zones de la ciutat que són concorregudes per vianants i que formen part també dels itineraris turístics de la ciutat.

Es tracta del primer tram del passeig Pere III; la plaça Sant Domènec i la de Fius i Palà; Plana de l'Om; plaça Major i Baixada del Pòpul; carrer Sobrerroca; plaça Sant Ignasi; plaça de la Cova de Sant Ignasi a La Seu.

La iniciativa, impulsada per la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent i per la regidoria de Turisme i Projecció de Ciutat, s’emmarca en el projecte europeu Wifi4EU, que ofereix connectivitat a internet a moltes ciutats europees amb l’objectiu que ciutadans i visitants puguin accedir a una connexió gratuïta. La xarxa wifi permet l’ús simultani de 50 usuaris, amb una velocitat de 30 Mbps, i disposa d’un servei d’assistència en horari d’oficina (93 874 20 59).

L’objectiu de l’actuació és proporcionar les eines perquè tothom pugui gaudir dels serveis telemàtics que la tecnologia posa a l'abast dels ciutadans, i permetre un aprenentatge de l'ús d'aquestes tecnologies per evitar que el seu desconeixement esdevingui una barrera per al desenvolupament personal i laboral de les persones amb dificultats per a accedir-hi.

Com connectar-s’hi

Qualsevol persona es pot connectar a la xarxa des de qualsevol dispositiu amb wifi activada, seleccionant la xarxa «ManresaWiFi4EU» d’entre les disponibles i, un cop fet, ja es podrà accedir a internet amb normalitat i desplaçar-se per tota la zona amb cobertura sense haver de fer cap configuració més.

Aquests nous punts instal·lats al carrer se sumen als punts de connexió gratuïta que l’Ajuntament ja ofereix en equipaments municipals com els centres cívics, biblioteques o centres oberts.