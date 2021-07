L’Hospital de Sant Andreu és un hospital d’atenció intermèdia. Des de l’any passat, però, la pandèmia ha capgirat les funcions de l’hospital, fent que l’equipament no només hagi donat suport a l’hospital d’aguts de la ciutat sinó que hagi fet també tractament actiu contra la malaltia recuperant una bona part de les persones que van passar per l’hospital.

Concretament, el 75% de les persones que van passar per l’hospital van tornar a casa o a la seva residència.

En el moment més intens de la pandèmia, l’hospital va arribar a tenir 138 persones ingressades per covid-19. Això, òbviament, ha comportat posar a prova tant els professionals com les instal·lacions i, també, ha intensificat el treball en xarxa amb les altres institucions de salut del territori.

La memòria afirma que fruit d’aquesta experiència «Sant Andreu ha comprovat que és un hospital preparat, capaç d’adaptar-se a noves situacions».

Any d’aliances

El 2020 va ser un any d’acostament i de suma amb institucions veïnes de l’àmbit de la dependència, amb les quals Sant Andreu Salut comparteix missió, valors, arrelament i model d’atenció centrada en la persona. El febrer, Sant Andreu Salut va anunciar la fusió amb la Fundació IBAM, que es va materialitzar l’1 de juliol passat, passant a ser titular de la Residència i Centre de Dia Mont Blanc de Manresa. La fusió va permetre a Sant Andreu sumar amb una entitat formada per 70 professionals, 90 places residencials i 20 de centre de dia, i que té previstos una setantena d’habitatges per a gent gran al Centre Històric de Manresa.

Més endavant, al setembre, Sant Andreu Salut va iniciar un procés de col·laboració amb Ibada que ha acabat desembocant en fusió. Ibada té un equip de més de 120 professionals, gestiona 266 places de residència, centre de dia, habitatges tutelats i serveis d’atenció domiciliària municipals. Finalment, el desembre, Sant Andreu Salut va signar un conveni de col·laboració amb la residència de Cardona, pel qual li ofereix una estreta col·laboració.

Tots els acords als quals ha arribat SAS són amb entitats sense ànim de lucre amb les quals comparteix principis. Assegura que això fa que l’entesa resulti senzilla i molt enriquidora.