La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, junt amb la Comissió de la Pubilla i Hereu de l’Agrupació Cultural del Bages, convoca als nois i noies manresans, a que es presentin com a candidats a hereu i candidates a pubilla, ja que s’acosta el moment d’agafar el relleu de la Mireia Sànchez i l’Adrià Hervás, Pubilla i Hereu de Manresa 2019.

Per tal que es pugui mantenir aquesta tradició, els candidats i candidates han d’estar empadronats a Manresa com a residents des de fa 5 anys com a mínim, han de ser solters i tenir entre 17 i 23 anys.

El termini d’inscripcions finalitza el 28 d’agost, i el diumenge 29 d’agost a les 11 del matí es farà una reunió informativa i els exàmens, al local de l’Agrupació Cultural del Bages, on caldrà que assisteixin tots els candidats i candidates amb el seu representant, el qual formarà part del jurat. Les candidatures es poden presentar a les oficines de Cultura de l’Ajuntament, al local de l’Agrupació Cultural del Bages, al correu pubillatgedemanresa@gmail.com o al telèfon 659 997 855.