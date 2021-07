La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns i el Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans han registrat conjuntament una instància a l'Ajuntament sol·licitant la convocatòria d'una consulta ciutadana (referèndum) en relació a l'afectació urbanística al jardí de la residència geriàtrica de la Font dels Capellans.

Degut a les discrepàncies existents entre el govern municipal (ERC i Junts x Manresa) i les organitzacions socials i entitats veïnals de Manresa, demanen que es consulti als ciutadans i ciutadanes per tal que puguin expressar la seva opinió i puguin pronunciar-se al respecte.

La consulta popular referendària és un instrument de participació directa tal i com queda recollit en el reglament de participació ciutadana de Manresa. Es pot promoure per iniciativa institucional (alcalde o 1/3 regidors i regidores) o per iniciativa popular : 7.197 signatures. Ja que els contratemps ocasionats per la pandèmia de covid-19 dificulten la recollida de signatures insten a l'alcalde que faci ús de la seva potestat per convocar-lo.

Afirmen que "l'equip de govern municipal que tant li agrada parlar de participació ciutadana" i de voler escoltar l'opinió dels ciutadans ha de demostrar-ho "amb fets i no només amb paraules".

Anteriorment a Manresa ja s'han efectuat altres consultes ciutadanes com les del futur de la plaça Sant Domènec i el teatre Conservatori, i la de modificació del parc urbà Vila Closes.