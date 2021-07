L’arquitecta i activista social barcelonina Itziar González Virós pronunciarà el pregó institucional de la Festa Major de Manresa. Per primera vegada i a causa de la pandèmia, el pregó no se celebrarà al saló de plens de l’Ajuntament com és habitual, sinó que es farà al teatre Conservatori. L’any passat, a causa de l’emergència sanitària, no n'hi va haver.

González és la primera arquitecta que pronunciarà el Pregó de Festa Major. Segons l’Ajuntament de Manresa ha estat escollida pel seu punt de vista social de l’arquitectura i l’urbanisme, molt especialment en un moment com l’actual, en què hi ha un replantejament global d’aspectes com l’espai públic, el dret a l’habitatge, la mobilitat sostenible o la regeneració de teixits urbans.

Itziar González Virós té una mirada inclusiva i feminista i ha treballat aspectes com el decreixement o l’habitatge social. Igualment, l’arquitecta barcelonina s’ha especialitzat en teixits socials complexos i històrics, una tasca que lliga amb els projectes de revitalització del Centre Històric de Manresa.

Per assistir al pregó institucional caldrà reservar entrada, a partir del 24 d’agost. Es podrà fer en línia a la web www.kursaal.cat o bé presencialment a les taquilles del Teatre Kursaal, els matins de dimarts a dissabte d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.

Trajectòria

Arquitecta i urbanista per l’ ETSAB (UPC), Itziar González Virós (Barcelona, 1967) va obrir el 1996 el seu estudi professional a Barcelona i es va especialitzar en decreixement urbà, optimització d’habitatges públics, rehabilitació de centres històrics urbans i edificacions en el medi rural.

Ha estat professora associada del Departament de Composició Arquitectònica de l´ETSAB (UPC) i s’ha especialitzat en processos de mediació i resolució de conflictes entre ciutadania i administració, a través del disseny i coordinació de la participació i cooperació ciutadana en matèria d’urbanisme i obra pública.

Fou regidora del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona des del 2007 fins al 2010. Des del 2012 participa activament en els moviments socials, i és membre fundadora del grup promotor del Parlament Ciutadà (www.parlamentciutada.org) i presidenta de l’Observatori ciutadà contra la corrupció (www.contralacorrupció.cat). Amb la UTE km ZERO, va guanyar, el 2017, el concurs internacional per a la transformació integral de la Rambla de Barcelona.

És directora del curs “Arquitectura social” de l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC. És autora de la restauració del llibre d’Alexandre Cirici “Barcelona pam a pam” i de la seva actualització “Per no perdre peu” (Comanegra, 2012), del llibre “Revoltes” juntament amb Iago Otero (Dau,2014) i de “La força per canviar les coses” amb Arcadi Oliveres (Angle, 2015). El 2020 ha realitzat la recerca de “Cooperació ciutadana i prevenció de la corrupció a l’urbanisme “ amb una subvenció de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Llistat de pregoners

1980 – Marta Mata Garriga

1981 – Pere Calders Rossinyol

1982 – Miquel A. Marín Luna

1983 – Josep M. Calmet Safont

1984 – Jordi Solé Tura

1985 – Joaquim Nadal Farreras

1986 – Jaume Farguell Sitges

1987 – Joaquim Ferrer Roca

1988 – Jaume Pastallé Comellas

1989 – Comissió Ma'm

1990 – Guix i Murga

1991 – Enric Puig Jofra

1992 – Antoni Deig Clotet

1993 – Stegmann Til

1994 – Joan Vallvé Ribera

1995 – Alan Yates

1996 – Victòria Camps Cervera

1997 – Pasqual Maragall Mira

1998 – José Angel Cuerda Montoya

1999 – Pau Monterde Farnès

2000 – Antoni Bahi Alburquerque

2001 – Jacint Codina Pujols

2002 – Pare Miquel Batllori Munné

2003 – Joan Francesc Mira Casterà

2004 – Vicent Partal Montesinos

2005 – Xavier Obradors Berenguer

2006 – Assumpta Bailac Puigdellivol

2007 – Màrius Rubiralta Alcañiz

2008 – Moisès Broggi i Vallès

2009 – Jordi Aymamí Roca

2010 – Jordi Porta Ribalta

2011 – Xavier Llobet Sallent

2012 – Pere Joan Cardona Iglesias

2013 – Eva Bach Cobacho

2014 – Míriam Ponsa Prat

2015 – Jordi Montaña Matosas

2016 – Mercè Conangla Marín i Jaume Soler Lleonart

2017 – Antoni Bassas Onieva

2018 – David Victori Blaya

2019 – Jordi Cruz Mas