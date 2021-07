Els alumnes de l’institut Manresa Sis, al Xup, que aquest any han acabat quart d’ESO hauran de canviar de centre si volen fer batxillerat. Quan el curs 2017-2018 es va posar en marxa per fer front a la demanda i rebaixar ràtios dels altres centres de secundària de la ciutat, es pressuposava que els estudis tindrien continuïtat. Però no ha sigut així. L’últim compromís que les famílies han arrancat per ara del Departament d’Educació és que el setembre del 2022 ja es pugui cursar batxillerat i no es trenqui el fil, com passarà amb la primera promoció d’ESO.

Però això genera una altra inquietud que amoïna a les famílies. Caldria fer un centre nou o bé importants obres d’ampliació a l’actual, i de moment no tenen constància que s’hagi mogut res. Estant pendents d’una reunió que s’ha de celebrar pròximament.

El sisè institut públic

L’institut Manresa Sis es va posar en marxa el curs 2017-2018 amb una quarantena d’alumnes. És el mateix edifici que l’escola Muntanya del Drac, que també té perspectives de creixement, i al pati hi ha cargoleres. En les circumstàncies actuals ja faria falta un nou equipament, però si es vol fer batxillerat, i aquesta és la voluntat, «fa falta un nou edifici», asseguren Marcel Mateu i Anna Millet, de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA).

Mateu explica que després de mesos de negociacions, que la pandèmia van estroncar, a final de l’any passat, Educació va donar el vistiplau a fer el batxillerat. «Els pares ens vam conformar que aquesta primera promoció no tingués continuïtat, però sí que hi havia el compromís del setembre del 2022. Semblava raonable. L’equip de professors podria fer un projecte ben detallat i hi hauria el procés de licitació per fer un nou edifici que és evident que s’ha de fer». Però «no veiem cap moviment de terres ni cap projecte», asseguren.

Amb l’escola Muntanya del Drac s’ha arribat a un consens de mínims per afrontar junts el repte de la nova construcció. «El que tenim clar és que hi ha d’haver un nou edifici amb el qual guanyem tots, tan l’escola com l’institut», afirmen. Suggereixen que podrien compartir espais com la biblioteca o la sala polivalent. I demanen que també se’n pugui beneficiar el barri «per maximitzar l’ús d’una inversió pública».

L’alternativa a un nou edifici seria l’ampliació de l’actual –hi ha uns terrenys municipals a tocar– o bé optar per locals alternatius per poder cursar el batxillerat mentre no s’enllesteix el projecte definitiu.

Recinte i estudis innovadors

A l’imaginari de l’AFA de l’institut Sis de Manresa hi ha apareix, doncs, un projecte que consideren que seria innovador: que en un mateix recinte hi hagi una escola on es pugui cursar des de P3 fins a batxillerat passant per tota la primària i la secundària obligatòria, l’ESO.

Com innovadora és la filosofia del centre que actualment imparteix ESO i que també s’aplicaria amb el batxillerat. Defuig de les matèries estancades o classes convencionals. Segons la directora del centre, Dolors Gordó, «busquem l’autonomia dels alumnes i implicar-los al màxim en el seu aprenentatge. Ells són els protagonistes tota l’estona». A l’institut Sis de Manresa es treballa per franges horàries i en experiències que els mateixos estudiants trien. Tot amb l’acompanyament dels professors. És un model que també s’aplicaria al batxillerat. Professors del centre s’estan formant per posar-lo en pràctica.

Segons Mateu i Millet, de l’Associació de Famílies d’Alumnes, a Manresa ja hi ha bagatge en l’educació «innovadora». Posen d’exemple l’escola Ítaca. «No es tracta de fer un experiment, sinó que ja hi ha una experiència contrastada».