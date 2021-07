«Jo no soc filòleg», va afirmar ahir el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, en relació amb la polèmica generada per les declaracions de Pablo Casado sobre el català a les illes Balears. Fernández va ser a Manresa per participar en una trobada amb militants i simpatitzants del partit i donar-hi un nou impuls.

Sobre les declaracions de Casado, el dirigent popular va assegurar que no entraria en aquest debat. A continuació va dir que «si a Catalunya alguns no parlessin tant dels Països Catalans donant a entendre que la gent de les Balears i de la Comunitat Valenciana són també catalans quan tenen la seva pròpia identitat, no sortirien aquests tipus de debats». Va insistir que no és filòleg, i va reblar que «a mi el que m’interessa és que les llengües serveixin per comunicar-nos. I el que tinc molt clar és que el català serveix per entendre’ns amb moltíssima gent, igual que passa amb el castellà».

Acompanyat pel president del PP a Barcelona, Manu Reyes, Fernández va recordar que el PP havia arribat a tenir una presència estable a l’Ajuntament de Manresa, cicle que es va trencar a les darreres eleccions municipals. «No només aquí, però sobretot a la Catalunya interior, es va perdre la representació».

Nou impuls

Ara es vol donar un nou impuls a la formació política que coincideix amb una renovació de les seves estructures. «Tot indica que la gent està tornant a recuperar la confiança amb el PP», va dir. «Cal que el PP recuperi embranzida a la Catalunya interior. Espanya i Catalunya necessiten un canvi, i només pot venir de la mà del PP».

La seva presència a Manresa també va servir per homenatjar la gent que ha donat suport al partit «en els temps més complicats. Eren aquí quan teníem 3 regidors i també ara que no en tenim cap. Ho fan pels seus principis i els seus valors en unes comarques que són complicades per al PP».