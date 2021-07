Dintre de les Festes de Sant Ignasi, l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants organitza actes populars, mercat, música i tallers.

Demà, per obrir gana hi haurà una botifarrada a 3/4 de 9 del matí a la plaça Major, al preu de 4 euros, seguida de la catorzena fira mercat amb productes de proximitat, artesania, brocanters, roba, complements i descomptes especials, que durarà tot el dia. D’11 del matí a 1 del migdia, tallers de tatuatges temporals, al carrer Sant Miquel. Al mateix lloc, al migdia, hi haurà coca i xocolata per a tothom. Per a 2/4 de 12 del matí hi ha programada una visita guiada a la Fundació Mestres Cabanes, i a 2/4 d’1 del migdia, a l’Oficina de Turisme, La Ignasiada, que permetrà rebre un obsequi a les persones que es diguin Ignasi o Ignàsia.

A les 6 de la tarda, al carrer Sobrerroca cantonada amb Serarols, espectacle infantil El país de la gresca i, en acabar, xocolatada i croissants per a tothom. A la mateixa hora començarà una sessió musical al carrer Sant Miquel amb discjòquei. Mitja hora més tard, al carrer Sant Miquel cantonada amb el carrer Sabateria, actuació musical de Biel Comas. A 2/4 de 8, a la plaça Major, música del conjunt Vardo Wagon.

Dissabte al migdia se celebrarà una missa en honor a Sant Ignasi a la cantonada de Sobrerroca amb Cerarols.