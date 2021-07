La Fàbrica Nova, tancada des de fa més de 30 anys, ha experimentat canvis subtils. Recentment s’hi van fer obres per evitar filtracions d’aigua, i això ha fet que, tot i que continua buida i deixada, hagi canviat lleugerament el seu aspecte exterior. Són canvis que pràcticament no s’aprecien. Cal fixar-s’hi i prestar-hi atenció.

A la façana nord, per exemple, la que dona a la carretera del Pont de Vilomara, és on són més visibles. El que és més evident és que s’ha tret el dipòsit d’aigua que hi havia al capdamunt de tot d’una de les torres de la fàbrica. La de la dreta vista des de la mateixa carretera del Pont de Vilomara.

El dipòsit, que ja es va construir pràcticament en els orígens del complex industrial, havia de servir per fer front a possibles emergències com un incendi. Es va treure al llarg dels primers mesos d’aquest any, just quan també s’estaven acabant les obres d’urbanització del tram de la Via de Sant Ignasi i l’avinguda Bertrand i Serra. Per fer-ho va ser necessari col·locar un tub al llarg de tota la façana de la torre per enretirar les runes del dipòsit.

Tancar finestres

Abans d’això, però, es va procedir al tancament amb totxos de totes les finestres de la mateixa façana nord per evitar que l’aigua de la pluja entri dins el recinte, ja de per sí molt malmès. Totes les del pis de dalt estaven obertes, sense cap mena de protecció.

També es van dur a terme obres per millorar la teulada de l’única nau que queda dempeus del complex industrial. Aquests treballs no s’aprecien tant com la resta. Igualment es van col·locar tensors metàl·lics per reforçar l’estructura de la mateixa torre.

Problemes estructurals

Totes aquestes intervencions han servit per alleugerir els problemes estructurals de l’edifici, que està inclòs al Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental. És un edifici amb història protegit, però amb problemes de conservació evidents. Fa uns anys hi van instal·lar lones per dignificar el seu aspecte exterior, però amb el pas del temps, igual que la fàbrica mateixa, s’han anat degradant i desprenent, i deixen entreveure un interior pràcticament ruïnós.

Fàbrica Nova és propietat de Critèria Caixa, que és qui gestiona el patrimoni immobiliari de CaixaBanc. Segons fonts de l’entitat, es van dur a terme totes aquestes actuacions per reforçar l’estructura d’una de les torres de l’edifici «perquè li convenia».

Nova urbanització

Els treballs es van dur a terme de forma consensuada amb l’Ajuntament de Manresa i van coincidir amb els darrers mesos de les obres d’urbanització de tot el carrer, des de les Piscines Municipals fins a la carretera del Pont de Vilomara. Es tracta d’una obra que ha dignificat una de les principals entrades i sortides de la ciutat, la del Pont Vell. Les màquines hi van entrar el setembre del 2019, i el pati exterior de Fàbrica Nova es va tornar a obrir onze anys després que quedessin paralitzades les obres per urbanitzar tot l’entorn de Fàbrica Nova, una de les principals assignatures pendents de Manresa. El cas és que també per primera vegada les obres a la Via de Sant Ignasi i a l’avinguda Bertrand i Serra van permetre actuar dins el recinte industrial. Barrat per un mur, els treballs per alinear l’avinguda amb el carrer Sant Joan d’en Coll i evitar la maniobra, va fer que s’ocupés part del recinte fins llavors emmurallat. Això ha fet que es guanyi molt més espai per als vianants. També la plaça del Remei, que fins fa poc era un aparcament desordenat.

Les obres d’urbanització de tot aquest entorn han sigut les més importants que s’han dut a terme a Manresa els darrers anys. Tant pel volum econòmic, 3,3 milions d’euros, com per la durada, gairebé dos anys. CaixaBank, com a propietari del recinte, ha pagat bona part dels treballs.