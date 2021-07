L’empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa SA (FORUM SA) ha obert el procés de selecció per a la designació d’una persona que n’ocuparà la gerència. L’objectiu prioritari és incorporar un professional per afrontar un reforçament de l’empresa i comandar els reptes dels propers anys, amb les polítiques d’habitatge com a prioritat del govern municipal. FORUM és una societat anònima de capital íntegrament muincipal, que té per objetiu dur a terme la gestió urbanística de sòl, la programació, execució, recuperació i gestió d’habitatge, la regeneració del patrimoni històric i també la gestió d’aparcaments, edificis i equipaments públics.

Es preveu que l’actual gerent, Francesc Carné Babià, continuï a la societat com a director tècnic, càrrec que ja va ocupar abans de ser designat gerent, l’any 2008. Es dona la circumstància que des de fa gairebé tres anys el càrrec de director tècnic esta vacant, de manera que amb la contractació d’una persona que ocupi la gerència quedarà de nou configurada la direcció de la societat.

L’acord de renovació de la gerència va ser pres per unanimitat del Consell d’Administració de FORUM, el 23 de juliol passat. En la mateixa reunió es va agrair la tasca de l’actual gerent al llarg de gairebé 13 anys al capdavant de l’empresa. El Consell és presidit pel regidor d’Urbanisme i Mobilitat i en formen part representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa, de la UBIC i de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.

El document íntegre de les bases i criteris per a la provisió de la plaça es poden consultar a la pàgina web de FORUM. Les sol·licituds es poden presentar, presencialment o per correu certificat, fins al 30 de setembre. Hi poden accedir persones amb titulació acadèmica universitària de llicenciatura o grau, preferentment dels àmbits següents: Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Arquitectura o diverses enginyeries. Per poder concórrer-hi s’exigeix una experiència mínima de tres anys en llocs de treball de gerència, direcció o direcció tècnica d’empreses públiques o privades amb una pressupost mínim anual de 3 milions d’euros i una plantilla no inferior a 20 treballadors.

La persona que exerceix la gerència de FORUM és la màxima responsable de la direcció i gestió de tots els programes de polítiques i serveis de la societat, d’acord amb les decisions del Consell d’Administració.