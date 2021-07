«Mirades i veus de dones: treball i dignitat» és el títol del taller organitzat per Càritas Manresa que ha finalitzat amb un mural fotogràfic amb les protagonistes.

En el marc de la campanya de treball digne, Càritas ha comptat amb la participació del fotògraf manresà Oriol Segon Torra.

L’entitat explica que, a través del taller, les dones participants han pogut expressar, compartir reptes, dificultats, fortaleses i somnis vitals. «L’accés al mercat de treball de moltes de les persones que acompanyem a través dels projectes i itineraris sociolaborals es troba obstaculitzat per moltes traves que acaben convertint-lo en una cursa d’obstacles per accedir a un lloc de treball que sovint és precari i, fins i tot, s’hi vulneren els drets socials bàsics», afirmen.

I afegeix que «la presa de consciència, el reconeixement, l’empoderament va tenint lloc a la vida de les dones en el moment que donem espai i temps perquè elles mateixes diguin i es reivindiquin tal com són, d’on són i què volen ser». La resposta a aquesta situació va ser un taller, vivencial i pràctic, que pretén fer emergir, mitjançant la fotografia, la vulneració de drets i la reivindicació de la dignificació del treball de les cures o bé en altres ocupacions elementals, segons la classificació catalana d’ocupació, per ser llocs de treball on accedeixen bona part de les dones que Càritas acompanya.

El taller ha implicat l’art en la cohesió social i comunitària acompanyant persones en la generació de les pròpies imatges per descobrir potencials expressius i reivindicatius. «Aquesta ha estat l’eina que des de Càritas hem utilitzat per sensibilitzar i fer incidència social», explica l’entitat.

El mural on es reprodueixen les fotografies és situat a la cruïlla del carrer Camps i Fabrés amb l’Aragó, a prop del pont per on passen els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).