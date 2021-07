Impulsar el comerç i recuperar habitatge. Són dos dels princpals reptes de la regidoria del Centre Històric, que es va crear ara fa dos anys, substituint la figura del comissionat. Ho ha detallat aquest divendres la seva regidora, Claudina Relat, en una roda de premsa en la qual ha presentat el Pla de Treball de la Regidoria, en el qual agafa el pes majoritari la realització del Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH).

Tal com ha explicat, el PIRCH és un pla estratègic i transversal que implica totes les àrees de l’Ajuntament i que s’està redactant amb la perspectiva de poder rebre finançament de fons europeus com els Next Genereation o els Feder, un fet que, segons ha detallat la regidora, "ens permetrà treballar amb pressupost i planificar actuacions amb un calendari definit a anys vista".

El darrer pla integral va estar vigent entre el 2001 i el 2011. A partir d’aquell any, es van anar succeint programes i accions diverses, les darreres impulsades pels dos comissionats del Centre Històric, que el 2019 van donar el relleu a la nova regidoria. Ara, la perspectiva dels fons europeus obre la porta a poder elaborar de nou un pla estratègic capaç de traspassar mandats, un pla que comporta també una fase de debats que s’està produint tant en l’àmbit intern com en l’àmbit extern amb agents implicats, entitats, comerços, veïns i associacions del Centre Històric “amb la voluntat de trobar el consens necessari”, ha detallat la regidora.

En paral·lel al Pla Integral, la regidoria —que va començar a caminar el 2019— s’ha dotat d’un Pla de Treball que engloba diverses àrees i que representa el full de ruta per executar les accions que es porten a terme en el dia a dia en col·laboració amb altres regidories de l’Ajuntament, com la d’Indústria, Comerç i Activitats; Ocupació, Empresa i Coneixement, Habitatge, Cultura o Urbanisme.

De fet, tal com ha relatat la regidora, la col·laboració amb la resta de regidories i àrees de l’Ajuntament forma part de l’ADN de la Regidoria del Centre Històric, ja que a diferència de les altres representa una àrea física de la ciutat. “Aquest fet fa que la transver­salitat sigui inherent amb el nostre Pla de Treball, que es basa en generar complicitats amb altres àrees de l’Ajuntament i de la societat per tal d’avançar cap al nostre objectiu: la revitalització del Centre Històric de la ciutat”, ha assegurat Relat, que ha afegit que la Regidoria exerceix també com a corretja d’enllaç entre les necessitats que exposen veïns i comerciants i l’Ajuntament.

Entre les diferents iniciatives que s’han engegat, destaquen les relacionades amb l’impuls del comerç i la generació d’ocupació. Segons ha especificat la regidoria, Centre Històric el acumula més de 300 botigues, que representen el 15% de tota l’activitat comercial de la ciutat. Per a mantenir-lo i fer-lo créixer, la Regidoria manté un contacte periòdic amb les vuit associacions de comerciants de la zona i amb la Xarxa de Barris Antics de Catalunya —composta per més de 30 municipis— amb la voluntat de treballar “el foment de la cons­ciència del centre històric com a gran centre comercial urbà amb comerç de proximitat i valors”. D’aquesta relació, en surten campanyes comercials, ajudes municipals i es canalitzen directament necessitats entre el comerç del Centre Històric i la seva Regidoria.

Així, s’han creat iniciatives com L’Hora Feliç —amb concerts de petit format al carrer—; s’ha realitzat la campanya ‘Compra i Descobreix Catalunya’; s’han fet accions de decoració de carrers; es promouen ajuts per fomentar l’obertura de negocis; es bonifiquen taxes, o es donen ajuts per adequar locals desocupats. També s’ha obert el Viver Municipal d’Emprenedoria Artesanal Artífex, just a tocar del Puigmercadal, que en aquests moments acull quatre marques locals.

Encara dins l’àmbit del comerç i l’ocupació, s’ha posat en marxa el projecte ‘Escodines Emprèn’ amb l’objectiu de reobrir locals comercials buits del barri. El projecte pretén facilitar espais per a joves emprenedors de la ciutat. S’ha iniciat amb una primera rehabilitació d’un local comercial que actualment estava en desús. L’adequació del local s’ha fet a través de la brigada de polimanteniment del programa Treball als Barris, que compta amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Ara, es posa a disposició de persones que vulguin obrir un negoci a un preu molt assequible, gràcies a l’acord al qual s’ha arribat amb la propietat. Properament, es prev eu poder rehabilitar un segon local a la plaça Sant Ignasi, així com estendre el programa a la resta del Centre Històric.

Pel que a l’habitatge, des de la Regidoria del Centre Històric es fa una atenció al veïnat que complementa la tasca d’altres regidories, com la d’Urbanisme o Habitatge, que ja compta amb actuacions pròpies per recuperar pisos buits i retornar-los al mercat de lloguer a preus assequibles. Fruit de la col·laboració, s’ha fet una neteja i desbrossada de l’interior de l’edifici municipal del carrer Vallfonollosa número 2 —a través del programa Treball als Barris del SOC— i s’ha encarregat un estudi arquitectònic d'avaluació de l’estat de l’estructura d’aquest número 2 i també del número 6, amb l’objectiu de destinar el més viable a habitatge per a joves.

Més de 7.300 habitants

El Centre Històric de Manresa engloba una superfície de 472.019 metres quadrats on actualment resideixen 7.371 habitants, que representen aproximadament el 10,50% de la població global de la ciutat. Es tracta d’un teixit urbà d’una gran complexitat, dotat d’una alta càrrega emocional i simbòlica en termes socials, històrics i culturals. Aixopluga tres barris: un barri sencer (el barri antic), la part antiga de Les Escodines i una part petita del barri de Vic-Remei. Concentra un ampli espectre d’entitats i col·lectius.