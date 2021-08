L’Anònima va acollir dimecres al migdia l’acte d’entrega dels premis de la campanya «Compra i descobreix Catalunya», que s’ha desenvolupat al comerç del Centre Històric de Manresa durant el mes de juny i que ha repartit estades i experiències a diferents indrets de Catalunya a les 31 persones guanyadores.

L’acte va ser a càrrec de la regidora del Centre Històric, Claudina Relat Goberna, que va explicar que la campanya d’enguany va tenir la participació de 62 comerços, que van repartir un total de 2.700 butlletes. La regidora va avançar que per a l’any vinent hi ha previst que també es pugui participar en la campanya a través de codis QR, amb la voluntat de captar i fidelitzar el públic digitalitzat. Finalment, i abans de la fotografia de família, va agrair la participació dels presents i els va animar a continuar comprant al Centre Històric. La campanya té com a objectiu promocionar el petit comerç i el turisme local.