Hi havia vespes per totes bandes al pati del Casino de Manresa i veïns que hi freqüenten es van inquietar. Per aquest motiu van alertar l’Ajuntament. Efectivament, els tècnics municipals es van adonar que en aquest indret, on normalment hi van famílies amb els fills que juguen al parc infantil, hi havia una plaga de vespes.

La plaga va impedir dijous i divendres que els infants poguessin divertir-se al parc infantil. Unes tanques barraven el pas a tots els que s’hi volien apropar, i és que una empresa especialitzada en desinfeccions s’hi va desplaçar dijous per eliminar les vespes que havien envaït aquest espai del centre urbà de Manresa.

Els professionals de l’empresa de desinfecció, un cop van arribar-hi per erradicar la plaga, van informar que aquest tipus de vespes són de sorral i, per tant, totalment inofensives. Tot i així, van tancar tot el parc.

El tractament ha consistit en la injecció d’un insecticida directament als forats que han format les vespes al terra de la zona. Posteriorment, s’ha cobert amb terra. Passades unes hores, i després d’haver regat abundantment la zona, ja s’hi podia accedir.

La presència nombrosa de vespes de sorral en parcs infantils no és un fenomen estrany i a la capital del Bages ja n’hi ha hagut més casos. Els experts asseguren que no hi ha cap perill per la presència d’aquest insecte ja que només pica si se sent amenaçat. En cas que ho faci, es recomana refrescar-se amb aigua i evitar rascar-se la zona afectada.

La calor i la sorra són un reclam per a aquest insecte, que fa els nius sota terra. Crea galeries per col·locar-hi les larves i alimentar-se d’altres minúsculs animals invertebrats. Tot i que veïns de la zona es mostraven inquiets per les possibles picades, els entesos recorden que les vespes no actuen com els mosquits, que necessiten ingerir sang per pondre ous. En ciutats més grans, com Barcelona, és habitual que empreses especialitzades facin tasques de desinfecció durant els mesos d’estiu a parc infantils.

De fet, a Manresa hi ha un precedent. L’àrea infantil del parc de l’Agulla va estar tancada dues setmanes per culpa d’una altra plaga del mateix tipus de vespa. En aquell moment es va prendre aquesta mesura per evitar posar en perill els usuaris que hi accedien.

En aquest cas, els tècnics de l’empresa en qüestió van informar l’Ajuntament que aquest tipus de vespes és totalment inofensiu. Tot i així, el consistori va creure convenient efectuar igualment el tractament a tota l’àrea del parc. Fonts de l’Ajuntament asseguren que els ciutadans van alertar aquesta mateixa setmana de la plaga de vespes a la zona de sorra del parc infantil del Casino i immediatament es va avisar l’empresa especialitzada.