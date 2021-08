La regidoria de Ciutat Saludable i i la d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa han posat en marxa una enquesta amb l’objectiu de conèixer alguns hàbits de la vida quotidiana de les persones grans de la ciutat. Es realitza amb la idea que tota la informació que es pugui recollir serveixi per dissenyar noves accions d’envelliment actiu.

L’enquesta es pot respondre en línia i també en paper. És un qüestionari anònim que formula preguntes sobre hàbits alimentaris, exercicis, descans, temps lliure, salut emocional, xarxes de relacions i, fins i tot, noves tecnologies.

Amb els resultats de l’enquesta es dissenyaran noves accions d’envelliment actiu que responguin a les necessitats que la gent gran hagi reflectit al qüestionari.

Per tal de facilitar que tothom pugui participar en aquest projecte, a més a més de poder respondre per Internet, també es pot fer en paper. El qüestionari es pot trobar a diversos espais de la ciutat, com el Casino, l’Ateneu, el centre cívic Selves i Carner, el Casal de les Escodines, el Casal de la Gent Gran, l’espai La Pedrera, el Kursaal i a associacions com Valldaura, Balconada, Sagrada Família i la Carretera de Santpedor.